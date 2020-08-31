Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова

Крым этим летом вошел в список популярных направлений – сюда устремились тысячи туристов. Удобнее всего осматривать достопримечательности полуострова на машине – к тому же это один из наиболее бюджетных и безопасных способов. Вместе с экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip "Дни.ру" составили автомобильный маршрут для тех, кто хочет посмотреть максимум красивых и интересных мест Крымского побережья.

План поездки

Путешествие начинается в столице Крыма Симферополе: сюда можно долететь из Москвы за 5 300 рублей. Прямо в аэропорту можно арендовать машину, сутки обойдутся от 3 300 рублей.

Маршрут: Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – Балаклава – Ялта – Гурзуф – Алушта – Зеленогорье — Новый Свет – Симферополь

Длина маршрута чуть более 500 км. Продолжительность – от 10 до 14 дней в зависимости от того, сколько времени вы захотите провести в каждом пункте.

Самый длинный участок в дороге выпадает на последний день путешествия – 110 км между Новым Светом и Симферополем, их можно преодолеть за полтора часа.

Бахчисарай

От аэропорта Симферополя до Бахчисарая можно доехать всего за 50 минут. По пути остановитесь в поселке Скалистом, посмотреть на Марсианское озеро, вода в которой удивительного бирюзового оттенка.

В колоритном Бахчисарае, бывшем когда-то столицей Крымского ханства, мы рекомендуем провести целый день. Здесь множество интересных достопримечательностей. За день вы успеете осмотреть знаменитый Ханский дворец с Бахчисарайским фонтаном – лучше всего взять экскурсию – и съездить в пещерный город Чуфут-Кале.

Вечером отправляйтесь в Севастополь (около полутора часов в пути) – там гораздо больший выбор жилья. Номер в отеле можно найти от 1 800 рублей за ночь.

Севастополь

На осмотр города и окрестностей отведите два дня. В Севастополе масса достопримечательностей: обязательно погуляйте по центру, загляните в музей Черноморского флота и посетите с экскурсией античный город Херсонес. Также стоит найти время на прогулку на кораблике по бухтам.

Один день отведите на осмотр окрестностей. Обязательная точка — красивейший мыс Фиолент, куда лучше всего приезжать во второй половине дня, чтобы застать закат солнца. Тут же можно искупаться на одном из пляжей, если погода позволяет. А после отправляйтесь к Балаклавской бухте (от мыса полчаса пути). Здесь можно найти жилье от 3 000 рублей за ночь.

Балаклава

Балаклава, которая формально является частью Севастополя – одно из красивейших мест побережья. Вы заедете в городок всего на день, но наверняка вам захочется сюда вернуться в следующий раз. Погуляйте по набережной Назукина, полюбуйтесь живописной бухтой и пообедайте в одном из местных ресторанчиков. Загляните в крепость Чембало и проведите пару часов в музее фортификационных сооружений, масштабы которых поражают воображение. Если останется время, съездите на Кадыковский карьер – на его месте сейчас озеро необычной формы с бирюзовой водой. Правда, купаться там нельзя – но это не беда, ведь впереди вас ждет Ялта.

От Балаклавы до Ялты чуть больше часа пути, в основном по побережью. Лучше выехать рано утром, чтобы успеть по пути остановиться в Форосе (там очень красивая церковь Воскресения Христова на Красной скале) и Симеизе (здесь расположены две старинные виллы, Мечта и Ксения, которые вы точно захотите сфотографировать).

Ялта

Большая Ялта – город и окрестности – протянулась на 70 км вдоль южного побережья Крыма. Дня здесь будет маловато, рассчитывайте на два. Остановитесь в одном из местных отелей – цены за ночь начинаются от 3 000 рублей.

В первый день погуляйте по набережной Ялты, а после посетите один из местных дворцов – выбирайте, какой вам больше нравится: Воронцовский, Юсуповский, Ливадийский или знаменитое Ласточкино гнездо. Красивы все.

На второй день поезжайте к горе Ай-Петри – от города всего 30 км, но готовьтесь ехать час по серпантину. В окрестностях горы проложено несколько пешеходных троп (Боткинская, Кореизская, Таракташская, Шатнгеевская). Обязательно пройдите по одной из них – виды открываются шикарные. Ночевать возвращайтесь в Ялту.

Гурзуф

В Гурзуф вы заедете на один день без ночевки. Здесь нужно просто гулять по белокаменной набережной, любуясь морем и возвышающейся над поселком горой Аю-Даг. За атмосферность Гурзуф часто называют маленькой Италией.

Можно также заехать в дом-музей Чехова, в котором сохранилась обстановка того времени, когда великий писатель проводил здесь время.

К вечеру, нагулявшись и получив массу впечатлений, отправляйтесь в Алушту. В пути всего полчаса.

Алушта

Большая Алушта – еще один крупный и популярный крымский курорт. Здесь стоит провести тоже хотя бы два дня. Остановитесь в одном из местных отелей или гостевых домов, хороший вариант можно найти за 2 000 рублей за ночь.

В первый осмотрите природные достопримечательности региона. В двадцати минутах езды от Алушты расположена Долина привидений – природный парк с каменными изваяниями причудливой формы. На их фоне возвышаются скалы Демериджи – кстати, именно здесь снимали "Кавказскую пленницу". Начните поход с осмотра с крепости Фуна, потом прогуляйтесь по долине, а после поднимайтесь в Солнечную долину. На неспешную прогулку по парку можно потратить почти весь день.

На второй день познакомьтесь с городом – зайдите в крепость Алустон, проведите время в Приморском парке и посмотрите на крошечные здания в Парке миниатюр. А после можно отправляться в сторону Зеленогорья. Переночуйте в одном из поселков по пути, например, Малореченском или Рыбачьем. Гостевой дом можно снять за 2 000 рублей за ночь.

Зеленогорье

Это не самый известный среди туристов пункт, но провести день в районе Зеленогорья определенно стоит – так вы сполна насладитесь потрясающей крымской природой. От поселка рукой подать до окруженной лесами долины — урочища Панагия – с многочисленными теплыми природными ваннами. Одна из них, в форме сердца, носит название Ванна любви – говорят, если искупаться здесь со свой второй половинкой, любовь будет вечной. В долине также есть красивые Арпатские водопады и озеро Панагия, в котором можно купаться.

Проведя весь день на природе, отправляйтесь в Новый Свет – от Зеленогорья час в пути. Жилье в поселке можно найти за 2 000 рублей за ночь.

Новый Свет

Поселок расположен в очень живописной бухте и с трех сторон окружен горами. Здесь отличные пляжи, так что часть времени можно провести, загорая и купаясь в море. Также стоит посетить с экскурсией винзавод "Новый свет", где вас познакомят с историей крымского виноделия, а также проведут дегустацию лучших сортов местного шампанского.

Если есть желание, можно еще немного погулять – рядом с поселком проходит несложный маршрут по Голицынской тропе, которая считается одной из лучших пешеходных троп на полуострове. Длина ее 5,6 км, неспешным шагом можно пройти за два часа. Лучше всего гулять тут утром или вечером. Это отличное завершение знакомства с Крымом.