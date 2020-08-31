Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
31 августа
Лента новостей
16:27
"Какой же ты тупой": актер Сергей Романович пожалел о съемках в сериале "Ольга"
16:19
Ефремов пообещал адвокату баснословную сумму за свое освобождение
16:19
Обиженный Садальский не смог простить легендарного артиста
16:16
Как превратиться из домохозяйки в успешную женщину
16:06
Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова
15:59
"Что с лицом?": у народа возникли вопросы при виде переделанной Бузовой
15:48
В Ленинградской области мужчина в медицинской маске ограбил магазин
15:35
У дочери певицы Славы нарушилась речь после операции
15:33
Сын убивается по покойному Хворостовскому
15:31
Актер сериалов "Кухня" и "СеняФедя" рассказал о женитьбе
15:30
Джигурда не пришел на юбилей к Анисиной
14:58
В Москве полностью закроют выделенные полосы для простых авто
14:54
Заявивший о разводе солист Little Big поведет жену в стрип-клуб
14:49
Пугачеву затравили в Сети за "пластмассовые" зубы
14:47
Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор
14:44
"Что за дырка в попе?": полуголый Тарзан вызвал оторопь (видео)
14:43
Знаменитая актриса оказалась в нищете за границей после предательства мужа
14:41
Охлобыстин признался в сильных чувствах к Асмус
14:27
Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс
14:21
"Начни жить для себя": Бондарчук уговаривает Верника забыть о семье
14:20
"Газпром" решил покрыть убытки в Европе за счет россиян
14:00
Свидетель рассказал о еще одном человеке в машине Ефремова
13:40
Почему пропала Паулина Андреева
13:40
В Тверской области убили знаменитого кота-библиотекаря
13:31
Число безработных в России выросло в пять раз
13:19
Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"
13:19
Сотникова увела Кузьмина у Пугачевой: У нас случился бурный роман
13:13
"Ну, Надька...": Бабкина вспомнила шокирующую выходку на концерте Кобзона
13:04
Звезда сериала "Крепостная" сообщила о разводе с известной актрисой
13:00
"Вот кто всегда грезил властью!": Хаматова обставила Ефремова и Гармаша
12:59
"Меня приговорили к казни": Ефремов озвучил последнее желание
12:46
Врач дал россиянам советы на фоне участившихся случаев рака у детей
12:35
Россиянам пообещали суровую зиму
12:33
"Похититель женских сердец": 20-летний сын Заворотнюк поразил красотой
12:26
Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву
12:22
Оголившаяся Летучая пошла по стопам Волочковой
12:11
Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия
12:10
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
11:52
"Терять уже нечего": жена откровенно рассказала об измене после сообщения о разводе с Кончаловским
11:49
"Из гадкого утенка вырастает лебедь": как Наталья Рудова выглядела до популярности
11:41
Что заставило принцессу Диану терпеть измены мужа
11:15
В 10 раз заразнее: новая мутация сделала коронавирус еще более опасным
11:01
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
10:57
Конец вражде: Максим Аверин помирился с братом после затяжного конфликта
10:51
"Жесть, как же он постарел!": вид 78-летнего Маслякова шокировал публику
10:49
В России выявлен почти миллион зараженных коронавирусом
10:31
Политолог: Россия не будет сидеть сложа руки и следить за изменениями в Белоруссии
10:26
Эксперт назвал причины нагревания смартфона
10:17
Собчак крупно подставила Кудрявцеву
10:14
Катавшийся пьяным по Парижу Жерар Депардье лишился мотоцикла
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл
Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
Назван план действий Тихановской в случае прихода к власти
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
Lifestyle
Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова

Автомобильный маршрут по Крыму: десять дней на юге полуострова

Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Крым этим летом вошел в список популярных направлений – сюда устремились тысячи туристов. Удобнее всего осматривать достопримечательности полуострова на машине – к тому же это один из наиболее бюджетных и безопасных способов. Вместе с экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip "Дни.ру" составили автомобильный маршрут для тех, кто хочет посмотреть максимум красивых и интересных мест Крымского побережья.
прочитано 128 раз

План поездки

Путешествие начинается в столице Крыма Симферополе: сюда можно долететь из Москвы за 5 300 рублей. Прямо в аэропорту можно арендовать машину, сутки обойдутся от 3 300 рублей.

Маршрут: Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – Балаклава – Ялта – Гурзуф – Алушта – Зеленогорье — Новый Свет – Симферополь

Длина маршрута чуть более 500 км. Продолжительность – от 10 до 14 дней в зависимости от того, сколько времени вы захотите провести в каждом пункте.

Самый длинный участок в дороге выпадает на последний день путешествия – 110 км между Новым Светом и Симферополем, их можно преодолеть за полтора часа.

Бахчисарай

От аэропорта Симферополя до Бахчисарая можно доехать всего за 50 минут. По пути остановитесь в поселке Скалистом, посмотреть на Марсианское озеро, вода в которой удивительного бирюзового оттенка.

В колоритном Бахчисарае, бывшем когда-то столицей Крымского ханства, мы рекомендуем провести целый день. Здесь множество интересных достопримечательностей. За день вы успеете осмотреть знаменитый Ханский дворец с Бахчисарайским фонтаном – лучше всего взять экскурсию – и съездить в пещерный город Чуфут-Кале.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вечером отправляйтесь в Севастополь (около полутора часов в пути) – там гораздо больший выбор жилья. Номер в отеле можно найти от 1 800 рублей за ночь.

Севастополь

На осмотр города и окрестностей отведите два дня. В Севастополе масса достопримечательностей: обязательно погуляйте по центру, загляните в музей Черноморского флота и посетите с экскурсией античный город Херсонес. Также стоит найти время на прогулку на кораблике по бухтам.

Один день отведите на осмотр окрестностей. Обязательная точка — красивейший мыс Фиолент, куда лучше всего приезжать во второй половине дня, чтобы застать закат солнца. Тут же можно искупаться на одном из пляжей, если погода позволяет. А после отправляйтесь к Балаклавской бухте (от мыса полчаса пути). Здесь можно найти жилье от 3 000 рублей за ночь.

Балаклава

Балаклава, которая формально является частью Севастополя – одно из красивейших мест побережья. Вы заедете в городок всего на день, но наверняка вам захочется сюда вернуться в следующий раз. Погуляйте по набережной Назукина, полюбуйтесь живописной бухтой и пообедайте в одном из местных ресторанчиков. Загляните в крепость Чембало и проведите пару часов в музее фортификационных сооружений, масштабы которых поражают воображение. Если останется время, съездите на Кадыковский карьер – на его месте сейчас озеро необычной формы с бирюзовой водой. Правда, купаться там нельзя – но это не беда, ведь впереди вас ждет Ялта.

Балаклава. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

От Балаклавы до Ялты чуть больше часа пути, в основном по побережью. Лучше выехать рано утром, чтобы успеть по пути остановиться в Форосе (там очень красивая церковь Воскресения Христова на Красной скале) и Симеизе (здесь расположены две старинные виллы, Мечта и Ксения, которые вы точно захотите сфотографировать).

Ялта

Большая Ялта – город и окрестности – протянулась на 70 км вдоль южного побережья Крыма. Дня здесь будет маловато, рассчитывайте на два. Остановитесь в одном из местных отелей – цены за ночь начинаются от 3 000 рублей.

В первый день погуляйте по набережной Ялты, а после посетите один из местных дворцов – выбирайте, какой вам больше нравится: Воронцовский, Юсуповский, Ливадийский или знаменитое Ласточкино гнездо. Красивы все.

На второй день поезжайте к горе Ай-Петри – от города всего 30 км, но готовьтесь ехать час по серпантину. В окрестностях горы проложено несколько пешеходных троп (Боткинская, Кореизская, Таракташская, Шатнгеевская). Обязательно пройдите по одной из них – виды открываются шикарные. Ночевать возвращайтесь в Ялту.

Гурзуф

В Гурзуф вы заедете на один день без ночевки. Здесь нужно просто гулять по белокаменной набережной, любуясь морем и возвышающейся над поселком горой Аю-Даг. За атмосферность Гурзуф часто называют маленькой Италией.

Гурзуф. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

Можно также заехать в дом-музей Чехова, в котором сохранилась обстановка того времени, когда великий писатель проводил здесь время.

К вечеру, нагулявшись и получив массу впечатлений, отправляйтесь в Алушту. В пути всего полчаса.

Алушта

Большая Алушта – еще один крупный и популярный крымский курорт. Здесь стоит провести тоже хотя бы два дня. Остановитесь в одном из местных отелей или гостевых домов, хороший вариант можно найти за 2 000 рублей за ночь.

В первый осмотрите природные достопримечательности региона. В двадцати минутах езды от Алушты расположена Долина привидений – природный парк с каменными изваяниями причудливой формы. На их фоне возвышаются скалы Демериджи – кстати, именно здесь снимали "Кавказскую пленницу". Начните поход с осмотра с крепости Фуна, потом прогуляйтесь по долине, а после поднимайтесь в Солнечную долину. На неспешную прогулку по парку можно потратить почти весь день.

На второй день познакомьтесь с городом – зайдите в крепость Алустон, проведите время в Приморском парке и посмотрите на крошечные здания в Парке миниатюр. А после можно отправляться в сторону Зеленогорья. Переночуйте в одном из поселков по пути, например, Малореченском или Рыбачьем. Гостевой дом можно снять за 2 000 рублей за ночь.

Зеленогорье

Это не самый известный среди туристов пункт, но провести день в районе Зеленогорья определенно стоит – так вы сполна насладитесь потрясающей крымской природой. От поселка рукой подать до окруженной лесами долины — урочища Панагия – с многочисленными теплыми природными ваннами. Одна из них, в форме сердца, носит название Ванна любви – говорят, если искупаться здесь со свой второй половинкой, любовь будет вечной. В долине также есть красивые Арпатские водопады и озеро Панагия, в котором можно купаться.

Зеленогорье. Фото: commons.wikimedia.org/SanyaReal (CC BY-SA 4.0)

Проведя весь день на природе, отправляйтесь в Новый Свет – от Зеленогорья час в пути. Жилье в поселке можно найти за 2 000 рублей за ночь.

Новый Свет

Поселок расположен в очень живописной бухте и с трех сторон окружен горами. Здесь отличные пляжи, так что часть времени можно провести, загорая и купаясь в море. Также стоит посетить с экскурсией винзавод "Новый свет", где вас познакомят с историей крымского виноделия, а также проведут дегустацию лучших сортов местного шампанского.

Если есть желание, можно еще немного погулять – рядом с поселком проходит несложный маршрут по Голицынской тропе, которая считается одной из лучших пешеходных троп на полуострове. Длина ее 5,6 км, неспешным шагом можно пройти за два часа. Лучше всего гулять тут утром или вечером. Это отличное завершение знакомства с Крымом.

31 августа 2020, 16:06

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор
Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву
Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс
Эксперт оценил поведение Лукашенко: Демонстрирует нарастание безумия

Шоу-бизнес

Ефремов пообещал адвокату баснословную сумму за свое освобождение
Обиженный Садальский не смог простить легендарного артиста
"Что с лицом?": у народа возникли вопросы при виде переделанной Бузовой
У дочери певицы Славы нарушилась речь после операции

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Знаменитая актриса оказалась в нищете за границей после предательства мужа

Артистка еле сводила концы с концами
Видео

"Что за дырка в попе?": полуголый Тарзан вызвал оторопь (видео)

Стриптизера высмеяли за "стареющие телеса"
Шоу-бизнес

"Вот кто всегда грезил властью!": Хаматова обставила Ефремова и Гармаша

Театр сотрясают скандалы
Сериалы

"Начни жить для себя": Бондарчук уговаривает Верника забыть о семье

Режиссер и артист дружат очень много лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+