Официальная позиция Украины по вопросу территориальной принадлежности Крыма у многих экспертов вызывала откровенное недоумение. Формально Киев настаивал, что это якобы украинская земля с живущими на ней украинскими гражданами, однако делал все, чтобы осложнить жизнь крымчан. Таким образом, украинские политики одновременно отказывались признавать выбор жителей полуострова и наказывали их за него.
Спустя семь лет после проведения голосования, кажется, украинские эксперты постепенно начинают готовиться признать реальность. Важный шаг в этом направлении в эфире телеканала "НАШ" сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Для начала он напомнил, что бюджет полуострова в 2020 году оказался в десять раз больше, чем он был в 2013-м, когда над ним реял украинский флаг.
"Проблема – не в российских войсках в Крыму. Проблема – в том, что мы имеем там нелояльное население. Два миллиона крымчан в массе своей нелояльны Украине", – уверен эксперт.
Крымчане, подчеркнул Руслан Бортник, считают Украину не своим домом, а врагом. При этом сам Киев приложил немало усилий к тому, чтобы это мнение окончательно утвердилось в головах жителей полуострова.
Как бы то ни было, эксперт уверен, что повторный референдум о территориальной принадлежности Крыма, если его все же проводить, лишь в очередной раз подтвердит его российский статус. "Мы проиграем этот референдум, однозначно", – подчеркнул Руслан Бортник.
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