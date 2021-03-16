В России оценили намерение Зеленского "объединить мир" для возвращения Крыма

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отреагировал на план Украины по возвращению Крыма. По его мнению, у киевских властей нет никаких шансов.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил в Twitter, что "стратегия деоккупации и реинтеграции" полуострова готова. Политик пообещал объединить весь мир на базе "Крымской платформы" для возвращения потерянной территории.

Намерение Зеленского оценили в Госдуме. Депутат Виктор Водолацкий назвал план украинского лидера утопией. В комментарии RT он отметил, что многие европейские политики (в том числе из бундестага) уже признали Крым российским. "Никакого объединения западных сил не может быть", – сказал он.

Водолацкий заявил, что даже после ухода из шоу-бизнеса в голове президента Незалежной продолжают всплывать различные сценарии, которые он когда-то писал для "Квартала 95". Стремление Зеленского заниматься творчеством распространилось и на политическую арену, заключил депутат.

Ранее политолог Алексей Голобуцкий рассказал, что потерю Крыма нельзя было избежать, так как полуостров никогда не принадлежал Украине. Территория могла бы остаться под контролем Киева, только если бы была полностью заселена жителями Западной Украины и крымскими татарами.

Напомним, Крым был присоединен к России в начале 2014 года после масштабного референдума. В Кремле уточнили, что голосование прошло в соответствии со всеми международными нормами. Несмотря на это Киев продолжает считать полуостров временно оккупированной территорией.