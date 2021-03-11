На Украине назвали неизбежным присоединение Крыма к России

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что присоединение Крыма к России было неизбежным. По его словам, полуостров никогда не принадлежал Украине.



Специалист заявил, что за четверть века власти Украины так и не определили цель существования страны. Голобуцкий отметил, разные группы населения по-разному видят будущее Незалежной, и поэтому она не может функционировать как единое образование.

По мнению эксперта, если бы в начале 90-х годов Украина разделилась на две части: западную (европейскую) и восточную (российскую), то никакой агрессии и войны бы не было. "Жили бы все нормально в своих проектах", – подчеркнул Голобуцкий в эфире телеканала UkrLife.

Политолог добавил, что присоединение Крыма к России было неизбежным. Киев ничего не сделал для того, чтобы полуостров был украинским. Эксперт уверен: территория могла бы остаться под контролем Украины, если бы ее заселили крымскими татарами и жителями западной части страны.

"Крым никогда не был украинским", – заявил эксперт.

В начале 2014 года Крым вошел в состав России. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова поддержали идею присоединения. В Киеве отказались признать этот факт и обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела.

Со стороны Украины время от времени звучат призывы к возвращению территории. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол посоветовала властям страны дождаться, когда в России начнутся массовые беспорядки, и приступить к захвату полуострова. "Мы должны быть постоянно готовы", – сказала она.