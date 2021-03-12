"Происходят какие-то процессы брожения": эксперт Карбалевич о перестановках в силовых структурах Белоруссии

Эксперт убежден, что в силовых ведомствах все не все так, как хотелось бы президенту республики. Именно поэтому он активно тасует кадры.
"Там происходят какие-то процессы брожения", – заявил Карбалевич. Он констатировал, что с начала политического кризиса в Белоруссии закончилась замена ключевых фигур силового блока. Обозреватель обратил внимание на то, что почти все главы иных министерств функционируют, как и раньше.
Карбалевич напомнил, что после 9 августа прошлого года два раза менялся госсекретарь Совета безопасности, сменены руководители КГБ, Комитета госконтроля, министр внутренних дел, генпрокурор, председатель таможенного комитета и председатель Госкомитета судебных экспертиз. Он считает, что Александр Лукашенко не случайно назначил председателем Следственного комитета Белоруссии Дмитрия Гору, который ранее долгое время служил в КГБ.
Эксперт отметил, что на ключевые должности страны все чаще попадают генералы КГБ. По его мнению, Александру Лукашенко сейчас "не до законов".
Напомним, политический кризис в Белоруссии начался в начале августа 2020 года. Начались протесты и митинги против Александра Лукашенко. Главу государства обвинили в фальсификации выборов. На сторону недовольных встал Евросоюз.
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