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"Не получилось": эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына

"Не получилось": эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание старшего наследника Александра Лукашенко главой Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Организация продлила санкции для Виктора Лукашенко.
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Ограничения МОК касаются и председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова как члена исполкома НОК. Он, как и сын президента Белоруссии, исключен из участия в Олимпийских играх.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В свою очередь НОК республики ответил, что позиция МОК не может быть причиной для прекращения полномочий Виктора Лукашенко в качестве руководителя организации. В НОК уверены, что решение вышестоящего комитета носит исключительно политический характер и не объективны.

Эксперты высказались по поводу того, зачем Александр Лукашенко хотел сделать сына президентом НОК. Директор института "Палітычная сфера", доктор политических наук Андрей Казакевич считает, что власти страны рассчитывали на то, что это сможет решить проблемы в отношениях с МОК, поскольку наследник президента покинул госпосты.

Казакевич отметил, что белорусские власти хотят добиться снятия санкций с руководства НОК. Эксперт уверен, что Виктор все равно остается в близком кругу Александра Лукашенко и будет влиять на принятие решений в Белоруссии.

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в свою очередь отметил, что не стоит искать других глубоких смыслов в кадровых перестановках в НОК. По его словам, у властей был расчет на то, что этот трюк пройдет, Александр Лукашенко хотел сохранить свою власть и обойти решение МОК по санкциям. "Не получилось", – констатировал эксперт.

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Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Автор: 11 марта 2021, 16:14 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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