Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
8 февраля
Лента новостей
15:46
Журналист Почобут: Перед Лукашенко встала дилемма после встречи Тихановской с послом США
15:41
"Я не возьму ее на главную роль": Кончаловский откровенно о работе с Высоцкой
15:37
"Каждый раз плачет": Федосеева-Шукшина своими выходками довела Алибасова
15:31
Ждут в аду: затравленная Чехова разразилась гневной речью
15:25
Странному исчезновению Сергея Бурунова дали объяснение
15:25
В Японии подводная лодка столкнулась с коммерческим судном
15:08
"Запретила с ним общаться!": вдову Караченцова разлучили с любимым наследником
14:50
Что мешает Манукяну строить отношения с девушками: бывшая раскрыла правду
14:47
Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках
14:43
Потерявший память Алибасов не может найти туалет
14:41
"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского
14:30
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
14:28
Лазарев пошел вразнос из-за участия в шоу "Танцы со звездами"
14:19
Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза
14:18
В Кремле высказались о тормозящих рост пенсий факторах: Это очевидно
13:56
"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
13:55
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
13:35
В Балашихе от огня умерли двое человек
13:30
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
13:24
Когда в Москве отменят масочный режим: названы вероятные сроки
13:21
"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян
13:18
"Слюнтяй, вонючка": Пригожин вылил ушат помоев на Шнурова
13:13
"Становится все меньше": Манукян исхудал после расставания с Бузовой
13:12
В Орске пенсионерку обвинили в убийстве внучки
12:54
"Была на грани": пережившая страшное Макеева заговорила о смерти
12:50
"Попросил оставить в покое": разбитая Цой обнародовала последние слова отца
12:40
В Петербурге машина вылетела в Фонтанку
12:40
"Женщина – огонь!": оголившаяся 56-летняя Распутина возбудила россиян
12:33
Затыкает рот: 18-летнюю дочь Мельниковой из "Улиц разбитых фонарей" сравнили с запуганным зверьком
12:33
Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
12:23
В России цены на электроэнергию побили пятилетный рекорд: в чем причина
12:10
Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах
12:08
Погромов, Чморилов и Готовая помогли вору-губератору распилить областной бюджет
11:56
В Свердловской области при падении из окна разбился насмерть ребенок
11:51
Останавливался Чаплин: Джоли приобрела шикарную виллу за неприличную сумму
11:38
"Иссыхаешь, заливаясь слезами": Веник из "Папиных дочек" исхудал из-за сильной боли
11:37
Два москвича попались с наркотиками в Подмосковье
11:34
Друг нанес Темниковой жуткие кровавые раны
11:17
Пенсионерка из Челябинской области стала жертвой черной риелторши
11:17
"Буду упрашивать спасти все": Дружинин взвыл из-за разрыва Папунаишвили
11:00
Шепелев покинул беременную любовницу
10:49
Дарья Мельникова после раздельного отдыха откровенно высказалась о разводе
10:41
"От безысходности": вдова откровенно о тяжелой жизни с Задорновым
10:40
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч
10:38
На складе в Москве потушили крупный пожар
10:26
"Умерли при холоде и голоде": Пенкин раскрыл страшные данные
10:15
Какие категории россиян получат повышенную пенсию в феврале
10:11
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
10:10
"Сил нет": умирает Божена Рынска
10:01
"Вы замужем!": Россияне осудили показавшую грудь Нюшу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вскрылись подробности любовного треугольника Василия Ланового
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет
Лукашенко заподозрили в подготовке преемника: Лепит из него свою копию
57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости
Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой
Сотни тысяч в месяц: у бедствующих вдовы и дочери Баталова обнаружился приличный доход
Политика
Журналист Почобут: Перед Лукашенко встала дилемма после встречи Тихановской с послом США

Журналист Почобут: Перед Лукашенко встала дилемма после встречи Тихановской с послом США

Светлана Тихановская. Фото: Jorg Carstensen/dpawww.globallookpress.com
Новый посол США в Белоруссии Джули Фишер накануне встретилась с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. О последствиях их переговоров рассказал журналист Анджей Почобут.
прочитано 276 раз

Американский дипломат планирует в скором времени отправиться в Белоруссию и встретиться с президентом Александром Лукашенко. По мнению журналиста, это ставит главу страны в неприятное положение. Он столкнулся с дилеммой.

ПО ТЕМЕ

Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политик должен либо отказаться принять Фишер, либо сделать вид, что ничего не произошло. Второй сценарий губителен для него. Так будет создан прецедент, когда новый посол встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.

На своей странице в соцсети "Фейсбук" Почобут отметил, что не знает, какое решение в итоге примет глава Белоруссии. Однако уже точно можно сказать, что победы дипломатии Лукашенко после встречи посла с Тихановской, не будет.

Напомним, в начале августа в республике прошли выборы президента. Согласно официальным данным, большинство голосов набрал Лукашенко: его поддержали более 80% избирателей. Тихановская получила 10% голосов.

Через несколько дней после оглашения итогов голосования оппозиционер покинула страну. В окружении Тихановской рассказали, что власти угрожали ей и ее родным расправой, если она останется в Белоруссии.

Сам Александр Лукашенко заявил, что спас политика. Протестующие якобы собирались принести Тихановскую в жертву, и тогда власти решили тайком вывезти ее из страны. "Стоял вопрос жизни и смерти", – подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 8 февраля 2021, 15:46 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков
Жириновский раскритиковал западных лидеров: Все измельчало
Пушков: В США происходит тоталитарная революция
Белорусский дипломат призвал чиновников к протесту против Лукашенко: Спрятаться уже не выйдет

Шоу-бизнес

"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости
"А кто оператор?": любовницу Ефремова заметили с голыми ляжками на пляже Мальдив
"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова
"Не вправе судить других людей": Володина врезала Бородиной за унижение малоимущих россиян

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
Шоу-бизнес

"Сил нет": умирает Божена Рынска

Что случилось с журналисткой
Шоу-бизнес

Счастливая дочь Валерии появилась с малышом на руках

Девушка поделилась радостью с поклонниками
Шоу-бизнес

"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского

Пока могилу венчает только табличка
Шоу-бизнес

Никас Сафронов заговорил о собственных похоронах

Художник показал семейный склеп

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Медведева не сможет работать из-за последствий страшного недуга
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+