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Политика
Растущая роль силовых структур формирует паранойю у Лукашенко – политолог Усов

Растущая роль силовых структур формирует паранойю у Лукашенко – политолог Усов

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов высказался на тему того, возможны ли кадровые чистки в силовом блоке Белоруссии. Эксперт заявил, что такой сценарий ожидаем.
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Общественность обсуждает появившиеся в Сети данные о том, что в Белоруссии делают выговор представителям судов, которые выписывают протестующим штрафы вместо того, чтобы давать им административный арест. Власти поступившую информацию опровергают.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Павел Усов объяснил, решится ли Лукашенко на серьезные кадровые чистки в силовых кругах. Для начала эксперт отметил, что в Белоруссии де-факто отсутствует судебная система. В отношении протестующих выносятся сугубо карательные приговоры, никаких иных вариантов при Лукашенко быть не может. По этой причине нет особой разницы, является опубликованное письмо подлинным или фальшивым.

При этом Усов отметил растущее влияние силовиков. Политолог объяснил, что Лукашенко фактически обязан им после того, как его прикрыли спинами перед угрозой потери власти.

Лояльность стоит дорого, подчеркнул эксперт. Образовавшаяся в результате последних событий "военная знать" будет пугать и самого Лукашенко, сообщил Усов.

Дело в том, что силовики способны сорвать планы Лукашенко по транзиту власти. Им может не понравиться то, что Батька готовит передачу полномочий кому-либо из своих сыновей. В окружении последнего диктатора Европы существует немало тех, кто хотел бы играть ключевую роль в политических преобразованиях в Белоруссии. "Растущая роль силовых структур будет формировать и усиливать паранойю у Лукашенко, который уже стар и показал свою слабость силовикам", – цитирует Усова UDF.BY.

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Автор: 6 февраля 2021, 17:02 Источник: UDF.BY ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Да у него и без силовых структур паранойя
1

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