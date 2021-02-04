Экс-глава Нацбанка Белоруссии: На замену Лукашенко есть много людей

В белорусской оппозиции неоднократно высказывали мысль, что неплохой заменой Александру Лукашенко будет бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. В разгар протестных акций летом прошлого года политик выложил в своих соцсетях фото с митинга.
Богданкевич признался, что о Румасе он невысокого мнения. Банкир назвал бывшего премьера подготовленным и грамотным специалистом, но напомнил, что во время совещаний у Лукашенко он никак себя не проявлял, лишь записывая за президентом "пустые фразы".
"Я что-то не помню, чтобы во времена премьерства Румас отстаивал свои идеи и предложения с пеной у рта, стучал кулаком по столу перед Лукашенко", – сказал Богданкевич в интервью порталу "Белорусский партизан".
Более достойным кандидатом на президентское кресло экономист считает бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Он с нуля создал банк и сделал его одним из лучших в стране, считает экс-глава финансового регулятора республики.
Положительно бывший руководитель Нацбанка высказался и об экс-после Белоруссии в Польше и Франции Павле Латушко. Это человек широкого кругозора, информированный и "разумный мужик", заявил Станислав Богданкевич.
"У нас полно людей, которые могут заменить Лукашенко. Нужно быть очень наивным человеком, одураченным властью, чтобы считать, что в Беларуси некем заменить Григорьевича", – резюмировал экс-глава Нацбанка.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Оппозиция создала координационный совет. В него вошли дипломат Павел Латушко, писатель Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.
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