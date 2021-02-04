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Политика
Решение Лукашенко о запрете протестной символики осудили: Разозлит народ

Решение Лукашенко о запрете протестной символики осудили: Разозлит народ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Белоруссии хотят признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Чем может обернуться решение Александра Лукашенко о запрете протестной символики, рассказали эксперты.
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Доктор политических наук Андрей Казакевич отметил, что даже в среде соратников Александра Лукашенко запрет бело-красно-белого флага воспринимается неоднозначно. Сторонники президента понимают, что ничего хорошего из этого не выйдет – такое решение только обострит ситуацию в республике.

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По мнению эксперта, протестующие продолжат использовать эту символику. Вместо флага они, скорее всего, будут сочетать белый и красный цвета в одежде. Казакевич допустил, что демонстранты начнут выходить на улицы с флагом Канады. "Не думаю, что запрет станет препятствием для протеста", – сказал Казакевич.

С ним согласился политический деятель Виктор Корнеенко. В разговоре с UDF.by он заявил, что запрет будет иметь негативные последствия для власти. "Решение Александра Лукашенко разозлит народ, оно не может иметь иной реакции кроме возмущения", – подчеркнул эксперт.

Бело-красно-белый флаг ассоциируется у президента с событиями прошлого года. Политик заявил, что Александр Лукашенко даже физически не может смотреть на него. Если бы символом протестов стал любой другой флаг, то белорусские власти нашли бы причины запретить и его.

Напомним, в начале августа по всей стране прошли массовые акции протеста. Сотни людей вышли на улицы, чтобы публично выразить свое несогласие с результатами президентских выборов. В Минске и других крупных городах прошли жесткие задержания. Известно по меньшей мере о четырех погибших.

Запад осудил насилие в республике. Лидеры Евросоюза ввели санкции против некоторых официальных лиц и компаний Белоруссии за фальсификацию выборов и репрессии. В ответ Александр Лукашенко пообещал принять ответные меры. Ряду европейских чиновников запретили въезд в страну.

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Автор: 4 февраля 2021, 09:59 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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Гость
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Глупец глушит протест, мудрец выслушивает и договаривается. Он запретит презирать его? Заставит себя уважать? Указ о всеобщей его любьви издаст? Чмо тупое и обрыглое. Не уходтшь, так сдохнешь. Не усидит самозванец, не сломить ему упершегося народа. Весь мир смеется над ним. Подыхать будет в мании величия, крысотаранье убожество. Смерть заслужил, смерть и получит. Писец тебе, лукавое гуано!
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