Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
26 февраля
Лента новостей
14:44
"Этот позор будет в Интернете!": скандальная блогерша выбила окно в такси
14:36
"Многого бы добился": разочарованный Меладзе рассказал о рожденном после измены жене сыне
14:27
Задумавшему снимать "Берегись автомобиля" Рязанову пришлось "соблазнять" Смоктуновского на даче
14:09
"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой
14:09
Эксперт Минфина рассказал о способе получать пенсию в 100 тысяч рублей
14:07
"Уходи отсюда!": разъяренная Пугачева обрушилась на Кушанашвили
14:02
Елизавета II направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание
13:48
"Каюсь": неожиданное заявление татуированного участника "Танцев со звездами"
13:45
Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях
13:42
В Подмосковье женщина и ребенок скончались после домашних родов
13:28
Вскрылись подробности тайной страсти Градовой и Тихонова: Был "моим" типом мужчины
13:22
Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров
13:18
Сын Лукашенко официально стал преемником отца на посту президента
13:15
Разъяренный Манукян взорвался из-за упоминания о Бузовой
12:57
"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
12:55
"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева
12:47
Бывший министр экономики пообещал россиянам новые налоги и сборы
12:37
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России одной из лучших в мире
12:29
"Он просто несчастный": Финалистка "Голоса" раскрыла правду о романе со звездой "Папиных дочек"
12:27
Генерал Липовой: США превращаются в неуправляемого капризного тирана
12:26
Умер актёр из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов
12:11
Россиянка два года жила с пластиковой палкой в мочевом пузыре
12:09
Баскова застукали в объятиях с пышногрудой красоткой
12:02
Вдова утопила могилу Галкина в важную дату
11:51
"Нижняя часть свое отработала": Нагиев сообщил о климаксе Бондарчука
11:50
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:28
"Я полюбил девушку": изувеченный Алибасов сделал заявление после операции
11:17
Слон убил смотрителя зоопарка ударом хобота
11:10
Звезда "Голоса" рассказала о конкуренции на шоу и поведении Сюткина
11:09
"Филипп может не работать": Соседов объяснил отказ Киркорова от выступлений
11:03
В России за сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек
11:01
Россиянин расстрелял машину соседа из дробовика из-за парковочного места
10:56
Сибирский школьник зарезал завуча за 10 тысяч рублей
10:49
"Осуждать меня и убивать на глазах": заклейменный Олешко требует наказания для Гришаевой
10:31
Вскрылись сенсационные детали жестокого избиения музыканта "Машины времени"
10:23
Гороскоп на март 2021 года
10:19
"Моя малышка": Гагарину сняли во время поцелуя с известной певицей
10:10
О каких болезнях свидетельствуют ночные кошмары: мнение врача
09:58
В Германии указали на "громадную ошибку" Украины из-за "Северного потока-2": Должно быть стыдно
09:38
"Подойди и выруби человека": появились данные об участии Джигана в дерзком ограблении
09:26
Научены горьким опытом: эксперт о нежелании Москвы поддерживать Лукашенко
09:12
Штрафы, защита детей и данных: что изменится для россиян с 1 марта
08:58
Рядом с Мягковым: раскрыты детали тайных похорон радистки Кэт
08:45
"Почему никто не спросит Степаненко?": жена Петросяна взвыла из-за травли
06:03
Роскошное декольте Кабаевой возбудило россиян: Аж взмок
04:05
Нож в спину: королева Британии лишает внука военных титулов
02:04
Бледанс с томным видом оголила интимные части тела
23:59
Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм "Печки-лавочки"
22:00
"Я ни на что не претендовала": возлюбленную Виктора Проскурина вышвырнули из дома
21:33
Армия Украины сутки обстреливает поселок в Донбассе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при "нелегитимном" Лукашенко
"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой
Белорусский политик Лебедько заявил об отсутствии поддержки у Лукашенко со стороны народа и элит
Политика
Сын Лукашенко официально стал преемником отца на посту президента

Сын Лукашенко официально стал преемником отца на посту президента

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В пятницу в Минске прошло Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК). На нём поднимались важные вопросы развития спорта в республике.

Продолжение: Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров
прочитано 3464 раза

На полях этого мероприятия также произошло ещё одно очень важное событие. Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко – Виктор – был избран собранием на пост президента НОК. Прежде эту должность занимал сам глава государства.

ПО ТЕМЕ

Научены горьким опытом: эксперт о нежелании Москвы поддерживать Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Генсек НОК Полина Головина заявила, что на этот пост изначально претендовали и отец, и сын. Однако Батька был удивлён её словами и подчеркнул, что не собирался в очередной раз выдвигаться кандидатом. В связи с этим Лукашенко-старший сообщил, что "передаёт" комитету своего 45-летнего наследника и пообещал, что он не допустит коррупции и нецелевых расходов средств.

Александр Лукашенко сразу же решил заверить присутствующих, что ни один из его детей не станет следующим президентом Белоруссии. Батька обратил внимание, что даже никогда не обсуждал с сыновьями этот вопрос. Лукашенко добавил, что в связи с новым назначением Виктор будет отстранён от поста помощника президента по вопросам нацбезопасности, который он занимал ранее, сообщает Ura.ru.

Сам Виктор Лукашенко заявил, что новая работа предусматривает для него большую ответственность. 45-летний политик надеется, что сможет внести существенный вклад в развитие спорта в Белоруссии. Для этого НОК будет сотрудничать с Министерством спорта и различными спортивными федерациями.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 26 февраля 2021, 13:18 Источник: БелТА ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость631575
Пожаловаться Ответить
Судьба у него такая. Все время работает помощником папы. То в безопасности, то в спорте. Разносторонний специалист.
Гость624307
Пожаловаться Ответить
Кто то сомневался что сынок хрен кому власть отдаст, узурпаторы,гнать гнать в шею!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях

Все это время актриса хранила молчание
Шоу-бизнес

Вскрылись подробности тайной страсти Градовой и Тихонова: Был "моим" типом мужчины

Артисты не могли сдержаться

Шоу-бизнес

Вдова утопила могилу Галкина в важную дату

Женщина пришла помянуть артиста на кладбище
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" рассказала о конкуренции на шоу и поведении Сюткина

Тайны вокального суперпроекта

Гороскоп

Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+