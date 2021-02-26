Сын Лукашенко официально стал преемником отца на посту президента

В пятницу в Минске прошло Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК). На нём поднимались важные вопросы развития спорта в республике.

На полях этого мероприятия также произошло ещё одно очень важное событие. Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко – Виктор – был избран собранием на пост президента НОК. Прежде эту должность занимал сам глава государства.

Генсек НОК Полина Головина заявила, что на этот пост изначально претендовали и отец, и сын. Однако Батька был удивлён её словами и подчеркнул, что не собирался в очередной раз выдвигаться кандидатом. В связи с этим Лукашенко-старший сообщил, что "передаёт" комитету своего 45-летнего наследника и пообещал, что он не допустит коррупции и нецелевых расходов средств.

Александр Лукашенко сразу же решил заверить присутствующих, что ни один из его детей не станет следующим президентом Белоруссии. Батька обратил внимание, что даже никогда не обсуждал с сыновьями этот вопрос. Лукашенко добавил, что в связи с новым назначением Виктор будет отстранён от поста помощника президента по вопросам нацбезопасности, который он занимал ранее, сообщает Ura.ru.

Сам Виктор Лукашенко заявил, что новая работа предусматривает для него большую ответственность. 45-летний политик надеется, что сможет внести существенный вклад в развитие спорта в Белоруссии. Для этого НОК будет сотрудничать с Министерством спорта и различными спортивными федерациями.