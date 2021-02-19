Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей

Отсутствие прямого диалога с белорусами – главная ошибка российской власти. Эксперт отметил, что Александр Лукашенко всячески этому препятствовал, но, имея единое информационное поле, Москва могла уделить больше внимания работе с гражданами республики.
Наблюдая за происходящим, Джангиров понял, что Россия должна наладить диалог с молодежью Белоруссии, ведь наблюдается спор поколений. Народ говорит, что люди, находящиеся во власти, попросту надоели. Поэтому граждане готовы к свержению авторитетов. "Проблема отцов и детей никем не отменялась, в политике тоже", – подчеркнул эксперт.
Дмитрий Георгиевич сомневается, что Батька сможет самостоятельно разрешить поколенческий конфликт, ведь в этом деле важна гибкость, правильный подход. "Иначе, российско-белорусские отношения являются заложниками одного Лукашенко", – сказал политолог.
Напомним, 22 февраля 2021 года состоится новая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, главы двух стран обсудят российско-белорусские отношения. Представитель Кремля допустил, что президенты поговорят о недавно прошедшем в республике всенародном собрании.
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