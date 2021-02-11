Политолог Денисов: Украинцы поражают запредельно фантастическим терпением в отношении Зеленского

Скандал с блокировкой трех крупных телеканалов сильно ударил по репутации президента Украины. В прессе распространились данные о резком падении рейтинга Владимира Зеленского. Действительно ли ситуация в стране настолько критична, рассказал политолог Денис Денисов.

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