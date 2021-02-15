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Политика
Сыновья настаивают на уходе страдающего от панических атак Лукашенко – анонимный телеграм-канал

Сыновья настаивают на уходе страдающего от панических атак Лукашенко – анонимный телеграм-канал

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье Александра Лукашенко серьезный конфликт. Сыновья Виктор, Дмитрий и Николай настаивают на том, чтобы отец покинул пост, сообщает влиятельный телеграм-канал.
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С наступлением 2021 года Александр Лукашенко укрепил свои позиции и уверенно обосновался на президентском посту. Примеры из истории показывают, что диктаторы способны править на штыках продолжительное время.

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Однако время может играть и против тиранов. Зачастую национальных лидеров мучает паранойя – они подозревают окружение в заговоре и в подготовке государственного переворота.

Авторы анонимного телеграм-канала "Незыгарь" полагают, что Лукашенко постигла та же участь. Недавно политический источник обнародовал данные, которые гласят, что у последнего диктатор Европы возник серьезный конфликт со своими наследниками.

Утверждается, что сыновья настаивать на уходе Батьки от власти. По информации телеграм-канала, ключевую роль в этом играет младший сын Коля.

Кроме того, "Незыгарь" сообщил, что Александр Лукашенко последнее время страдает от панических атак. Белорусский лидер якобы опасается того, что его отравят, поэтому его еду тщательно проверяют.

Стоит отметить, что Лукашенко пророчат уход от власти в ближайшие пять лет. Сам президент заявил на Всебелорусском народном собрании, что готов покинуть пост в тот период, когда в стране стихнут волнения, а также появится гарантия того, что его сторонников не будут преследовать.

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Автор: 15 февраля 2021, 08:59 Источник: Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость625195
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О как. Пожалейте типа. А ниче, что десятки тысяч в тюрьмах страдают. В камерах сидят. Искалечены и убиты. Сдохнешь ты ,упырь лукавый, скоро сдохнеш! Ты уже сейчас падаль политическая , сыкливые гнилое насекомое. Гореть тебе в аду, сукашище поганое. Смерть ждет, слышишь, лукадрыщь!
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