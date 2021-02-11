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Политика
Политолог Усов: Белорусские политики обсудят неучастие Лукашенко в дальнейших выборах

Политолог Усов: Белорусские политики обсудят неучастие Лукашенко в дальнейших выборах

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Минске 11 и 12 февраля пройдёт шестое Всебелорусское народное собрание. На нём встретятся все представители высшего руководства страны, а также предприниматели, деятели науки и культуры.
прочитано 9005 раз

Политолог Павел Усов считает, что в рамках этого масштабного мероприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко попытается, в первую очередь – легитимизировать свою власть. Сторонники главы государства попытаются продемонстрировать, что большинство людей поддерживают белорусского лидера и продолжить репрессии в отношении его противников.

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Усов убеждён, что Всебелорусское народное собрание призвано показать всем, что власть якобы держит всё под контролем и ему удалось одержать победу над оппозицией. При этом победу постараются приписать лично Лукашенко. Кроме того, эксперт предполагает, что на ВНС будет обсуждаться отказ Батьки от участия в дальнейших выборов, потому что для его режима это является большой угрозой. Вероятно, что его попытаются сделать пожизненно первым президентом Белоруссии, по аналогии с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По словам специалиста, не стоит ждать от ВНС диалога с представителями оппозиции. Аналитик полагает, что на собрании будут присутствовать лишь "карманные" соперники, которых Александр Лукашенко заставит проявить покорность, дабы показать, что он контролирует ситуацию в стране. Павел Усов считает, что таким образом Лукашенко также проводит "зачистку" номенклатуры.

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Автор: 11 февраля 2021, 08:57 Источник: Udf.by

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Все эти политологи каркают, каркают, предрекая Лукашенко политическую смерть, но все их прогнозы гроша ломаного не стоят! Он жив и живее всех живых! А насчёт зарплат, интересно было бы посмотреть сколько получали бы белоруссы, если бы руководителем страны стала это чудо в перьях- Тихановская!
Слушай идиот,хуже уже некуда,он 27 лет правит а в стране не то что лучше а все хреновей и только рассказы о врагах,которые ему мешают сделать жизнь прекраснее!А вот дворцов самолётов и майбахов он на зло врагам приобретает!
Гость
Ответить
Все эти политологи каркают, каркают, предрекая Лукашенко политическую смерть, но все их прогнозы гроша ломаного не стоят! Он жив и живее всех живых! А насчёт зарплат, интересно было бы посмотреть сколько получали бы белоруссы, если бы руководителем страны стала это чудо в перьях- Тихановская!
Гость
Ответить
В Конституции РБ должен быть один срок президенства, без всякого повторного варианта. Сукашенко воровал голоса постоянно, и ныне вор вцепился в трон. Скините его, смените Конституцию.
Гость
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Это цирк одного актёра!А в реальности зарплаты в РБ у большинства населения 150-200$ Цены растут на все,зато вокруг враги и рассказы про то что после войны в муку кору дуба мололи!Достал всех этим враньём и очковтирательством, думает,что все вокруг тупые!
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