Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично

В Манеже сегодня проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

В этом году на уже традиционное ежегодное мероприятие с участием президента аккредитовано чуть ли не вдвое меньше журналистов, чем в предыдущие годы – всего 507 человек. Среди этих людей оказались также музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак – селебрити решили лично обратиться к президенту со своими вопросами.

Экс-лидер группы "Ленинград" в прошлом году уже участвовал в подобном мероприятии. Тогда ему удалось обратиться к Владимиру Путину и даже снискать шуточную похвалу за свое умение сформулировать вопрос без использования нецензурной лексики. О чем Сергей Шнуров спросит президента в этот раз, пока неизвестно. Музыкант признался журналистам, что чуть ли не всю ночь обдумывал свой вопрос.

Как сообщил телеграм-канал RIA_Kremlinpool, в ожидании начала мероприятия Сергей Шнуров отправился выпить стакан чая в пресс-центр, но тут же был удостоен внимания публики, пожелавшей сделать с ним фото.

"Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я," – заявил удивленный артист.

Что касается Ксении Собчак, то она пропустила прошлую пресс-конференцию президента. В этом году журналистка представляет на мероприятии собственный ютуб-канал. О чем будет говорить с президентом Собчак, также пока неизвестно.

Ранее россияне назвали самые важные вопросы, которые они хотели бы адресовать Владимиру Путину.