Большая пресс-конференция Путина: прямая трансляция

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Суббота
25 декабря
Лента новостей
10:35
Галкин рассекретил интимные подробности семейной жизни с Пугачевой
10:27
В ресторане новой русской кухни взялись за ломку стереотипов
08:41
Разбитая тяжелой болезнью Заворотнюк задрала юбку на камеру
06:25
"Королева Актрисовна": сменившей фамилию Макеевой дали под дых
04:36
К чему снится молоко
02:27
День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря
23:59
Кейт Миддлтон с мужем и детьми готовят побег из королевской семьи
21:54
Сделала грудь? Барановская сверкнула возбужденными сосками
20:39
Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным
20:24
В Алтайском крае грузовой поезд сбил пассажирский автобус
19:53
Молодой мускулистый красавец утешил жену Лепса накануне развода
19:39
В тире Томска обнаружили два трупа
19:35
Пока другие пашут: 44-летняя Маликова отсудила пенсию по старости
18:38
Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве
18:28
Копия Хюррем: внебрачная дочь звезды "Великолепного века" Узерли потрясла народ
17:40
"Две полоски – оно!": Миронова засветила тест после слухов о разводе
17:33
Кейт Уинслет разрыдалась на встрече с жутко постаревшим Леонардо Ди Каприо
17:12
"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой
17:12
"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой
17:05
"Вышла замуж за маму": Супруга Вениамина Смехова пожаловалась на судьбу
16:57
"Пропал дар речи": Изуродованная Поплавская разрыдалась от обиды
16:44
Сочетание двух тяжелых болезней убило звезду "Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
16:33
Интимный недуг? Нагиев шокировал россиян просьбой найти венеролога
16:08
Год изменял с Асмус и выгнал за порог: что стало с брошенной женой Гарика Харламова
16:04
Не считайте чужие деньги: Сраженная порчей Гузеева плюнула в дотошный народ
16:04
Неподдельное отчаяние Семиной и эмоции битой Драпенко: как снимали сериал "Вечный зов"
15:53
В США угрожают России войной из-за Украины
15:51
"Глупая девочка": 50-летнюю Кудрявцеву размазали по стенке после скандала
15:42
"Сердце замерло": не выдержавший разлуки Эмин вернулся к бывшей жене
15:31
Покойный Градский побил Гагарину
15:21
"Испортили друг друга": Клава Кока оказалась первой у Александра Реввы
15:14
"Все знали, что я буду": Бузова нелепо оправдалась после нападок на Тарасова
15:02
"Женитьба": Грымов впервые объяснил свой умысел в отношении разведенной Лолиты
14:55
Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни
14:46
Обнародовано имя самого дорогого артиста страны: Киркорову и Пугачевой далеко
14:26
Вернулась на шест: невестка-стриптизерша сумела досадить Королевой
14:24
Метеозависимых людей предупредили о резких перепадах давления в Москве и Подмосковье
14:14
Тодоренко бросила рыдающего сына ради загара: Поступила как взрослая
14:11
Правозащитник назвал первопричину подорожания продуктов в России
14:02
"Лет 5 прогрессировала": Тяжелобольной Фомин перенес сложную операцию
13:59
"Мне всегда не хватает": неудовлетворенная Салтыкова пожаловалась на жизнь
13:59
"Мне не стыдно": Обрюзглый Малахов предстал с раздутым лицом после слухов о болезни
13:32
Мужа Заворотнюк внезапно признали святым: Называем Иисус Христос
13:23
Раскрывшую тайну личной жизни Марию Куликову сняли на диване в объятиях мужчины
13:06
"Сколько кругов ада!": Джанабаева в бешенстве от условий жизни
13:05
"Ее только обсирают": униженную Бузову втоптали в грязь
13:05
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
12:58
"Состояние молодости, свободы и разврата": Лепс решил тряхнуть стариной
12:57
Отчаявшийся от одиночества Батрутдинов начал принимать гормональные таблетки
12:53
"Я благодарен истории с коронавирусом": кощунственное заявление Киркорова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Большая пресс-конференция Путина: прямая трансляция

Президент России ответил на вопросы россиян в четверг. Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 по московскому времени.
прочитано 3115 раз

Пресс-конференция Владимира путина — главное

  • Путин заявил, что спад российской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составил 3%. Подробности — в материале "Дни.ру".
  • Отвечая на вопрос о вакцинации населения, президент заявил о необходимости достижения коллективного иммунитета под 80%. Полный ответ главнокомандующего вы найдете в статье.
  • Путин сообщил, что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Детали – в нашем материале.
  • Один из журналистов предложил Путину выбрать лучший для жизни город России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Что ответил президент, можно узнать здесь.
  • СМИ спросили Путина а о том, чего не понимает Запад относительно позиции нашей страны. Российский лидер дал однозначный ответ.
  • Главнокомандующий отреагировал на нападки жителей Незалежной по поводу пересудов о возможной войне России и Украины. Путин заявил, что всегда существуют люди, которые могут плюнуть в экран.
  • Владимир Владимирович в ходе пресс-конференции затронул важную тему, касающуюся пенсий. Президент призвал правительство индексировать эти социальные выплаты по уровню фактической инфляции.

Пресс-конференция в условиях пандемии

ПО ТЕМЕ

Россияне назвали самые важные вопросы к Путину

Несмотря на пандемию, в этом году мероприятие все же было решено провести в офлайне, однако с учетом всех эпидемиологических требований. Для общения с президентом журналисты собрались с московском Манеже.

Число представителей прессы в этом году было значительно сокращено. Если раньше аккредитацию получало свыше тысячи человек, то в этот раз – всего 507. При этом отмечается, что в это число вошли не только представители президентского пула, но и сотрудники самых разных изданий со всей страны. Все присутствующие на мероприятии должны были иметь при себе результат ПЦР-теста и соблюдать безопасную социальную дистанцию.

Журналисты традиционно спрашивали президента о внутренней и внешней политике. Обычные граждане, у которых тоже есть возможность задать вопрос главе государства, в основном интересовадись социальной сферой. Прозвучали вопросы о ценах на продукты, страховых пособиях, медицинском обслуживании, дорогах, тарифах ЖКХ и многом другом. Также в этом году людей особенно интересовали возможные антиковидные ограничения, особенно в предстоящие новогодние праздники.

Отметим, что данное мероприятие стало семнадцатым по счету. Пресс-конференция Владимира Путина проводится с 2001 года. Чаще всего президент отвечает на вопросы журналистов в декабре и традиционно подводит итоги уходящего года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 10:49 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин посетил очаг коронавируса в Москве

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон

Что стало со звездой 90-х
Шоу-бизнес

Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни

Артистку приняли как свою
Шоу-бизнес

"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

Певица похвасталась богатством
Шоу-бизнес

Покойный Градский побил Гагарину

Поклонники приняли решение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил порядка 24 тысячи человек за сутки
В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В тире Томска обнаружили два трупа
В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+