Большая пресс-конференция Путина: прямая трансляция

Президент России ответил на вопросы россиян в четверг. Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 по московскому времени.



Пресс-конференция Владимира путина — главное



Путин заявил, что спад российской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составил 3%. Подробности — в материале "Дни.ру".

Отвечая на вопрос о вакцинации населения, президент заявил о необходимости достижения коллективного иммунитета под 80%. Полный ответ главнокомандующего вы найдете в статье.

Путин сообщил, что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Детали – в нашем материале.

Один из журналистов предложил Путину выбрать лучший для жизни город России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Что ответил президент, можно узнать здесь.

СМИ спросили Путина а о том, чего не понимает Запад относительно позиции нашей страны. Российский лидер дал однозначный ответ.

Главнокомандующий отреагировал на нападки жителей Незалежной по поводу пересудов о возможной войне России и Украины. Путин заявил, что всегда существуют люди, которые могут плюнуть в экран.

Владимир Владимирович в ходе пресс-конференции затронул важную тему, касающуюся пенсий. Президент призвал правительство индексировать эти социальные выплаты по уровню фактической инфляции.

Пресс-конференция в условиях пандемии

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Несмотря на пандемию, в этом году мероприятие все же было решено провести в офлайне, однако с учетом всех эпидемиологических требований. Для общения с президентом журналисты собрались с московском Манеже.

Число представителей прессы в этом году было значительно сокращено. Если раньше аккредитацию получало свыше тысячи человек, то в этот раз – всего 507. При этом отмечается, что в это число вошли не только представители президентского пула, но и сотрудники самых разных изданий со всей страны. Все присутствующие на мероприятии должны были иметь при себе результат ПЦР-теста и соблюдать безопасную социальную дистанцию.

Журналисты традиционно спрашивали президента о внутренней и внешней политике. Обычные граждане, у которых тоже есть возможность задать вопрос главе государства, в основном интересовадись социальной сферой. Прозвучали вопросы о ценах на продукты, страховых пособиях, медицинском обслуживании, дорогах, тарифах ЖКХ и многом другом. Также в этом году людей особенно интересовали возможные антиковидные ограничения, особенно в предстоящие новогодние праздники.

Отметим, что данное мероприятие стало семнадцатым по счету. Пресс-конференция Владимира Путина проводится с 2001 года. Чаще всего президент отвечает на вопросы журналистов в декабре и традиционно подводит итоги уходящего года.