"Обдепутатился": политика обезобразила облик Шнурова до неузнаваемости

Некогда "глас народа" и лидер группы "Ленинград" в последнее время сильно изменился. После того, как Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVi, в его гардеробе появились очки и пиджаки. Образ алкоголика из соседнего подъезда сменился имиджем интеллигента. А после ухода в политику певец и вовсе стал похожим на русского классика. По крайней мере, так считают поклонники.
Недавно в блоге артиста появился анонс клипа "Мне бы хлеба", где музыкант появляется в очках, жилете и с седой бородой. Исказившийся облик вызвал шквал негодования у фанатов. "Обдепутатился. Вляпался во власть... ", "Кто знает, куда делся Шнур? Что они с ним сделали?", "Сергей. А Ленинград уже совсем все?", "Походу прежнего Шнура не будет", "Шнур для девочек?", "Куда делся настоящий Шнур? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодуют комментаторы.
Ранее Сергей Шнуров оказался в эпицентре скандала с Иосифом Пригожиным. Рокер оскорбил продюсера и его жену Валерию, а потом еще написал заявление в полицию. Пригожин высказал свое мнение по этому поводу в интервью: "Он повел себя дешевым образом, хотя строит харизматичного, брутального рок-н-рольщика". Ко всему прочему, супруг Валерии негодует, почему Шнура не штрафуют за мат и оскорбления на концертах и в соцсетях.
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