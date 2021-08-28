"Обдепутатился": политика обезобразила облик Шнурова до неузнаваемости

Сергей Шнуров недавно занялся политикой. Связанные с этим изменения вызвали негодование поклонников.

Некогда "глас народа" и лидер группы "Ленинград" в последнее время сильно изменился. После того, как Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVi, в его гардеробе появились очки и пиджаки. Образ алкоголика из соседнего подъезда сменился имиджем интеллигента. А после ухода в политику певец и вовсе стал похожим на русского классика. По крайней мере, так считают поклонники.

Недавно в блоге артиста появился анонс клипа "Мне бы хлеба", где музыкант появляется в очках, жилете и с седой бородой. Исказившийся облик вызвал шквал негодования у фанатов. "Обдепутатился. Вляпался во власть... ", "Кто знает, куда делся Шнур? Что они с ним сделали?", "Сергей. А Ленинград уже совсем все?", "Походу прежнего Шнура не будет", "Шнур для девочек?", "Куда делся настоящий Шнур? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – негодуют комментаторы.

Ранее Сергей Шнуров оказался в эпицентре скандала с Иосифом Пригожиным. Рокер оскорбил продюсера и его жену Валерию, а потом еще написал заявление в полицию. Пригожин высказал свое мнение по этому поводу в интервью: "Он повел себя дешевым образом, хотя строит харизматичного, брутального рок-н-рольщика". Ко всему прочему, супруг Валерии негодует, почему Шнура не штрафуют за мат и оскорбления на концертах и в соцсетях.