Онлайн: Пресс-конференция Путина
Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Четверг
23 декабря
Лента новостей
15:39
Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран
15:39
Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук
15:39
Публика ахнула при видео превратившейся в Бабу-Ягу Степаненко
15:33
"3-4 миллиона долларов": Собчак похвасталась баснословными заработками
15:21
"Да пошла она!": Салтыкова сцепилась с Ветлицкой в мерзкой перебранке
15:18
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
15:07
"Будешь гореть в аду": экс-возлюбленную Тимати оплевали
14:49
Путин предложил назначить его адвокатом Деда Мороза
14:39
Увеличивает шансы: Почему Собчак появилась на пресс-конференции Путина вся в красном
14:35
"Вина доказана": Рудковская добилась уголовного дела из-за статьи о Гном Гномыче
14:34
"Не сиди на жопе ровно": зажиточный Ярушин из "Универа" пнул ноющих из-за денег звезд
14:32
Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок
14:08
"Боль пронзила адская": Анастасия Стоцкая о неудачах во время спектакля
13:57
"Идите вы подальше, плевать мы хотели": Путин о действиях США и НАТО в отношении России
13:49
"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи
13:47
Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России
13:30
"Сделана операция": отекшую Васильеву поймали
13:22
Принц Гарри и Маркл провели тайный религиозный обряд над дочерью
13:21
"Отличная новость!": возлюбленную Козловского Акиньшину засняли в роддоме с младенцем на руках
13:20
"Зависимость разрушает": Появилась информация о состоянии освободившегося Лепса
13:17
"Это просто ужасно": Путин о вакцинации и наказаниях для антипрививочников в России
13:17
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
13:17
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
12:54
Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат
12:40
Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
12:36
"Нужен коллективный иммунитет": Путин о полной вакцинации населения России
12:36
Путин назвал уровень спада российской экономики из-за ковида
12:36
Вместо тысячи жен: Разведенный Лепс рванул за границу с роскошной брюнеткой
12:34
Сжечь лицо кислотой: найден заказчик нападения на актрису сериала "Чикатило"
12:24
"Культяпки на весь экран": Непропорциональные конечности Волочковой вызвали оторопь
12:14
"Больна": что творится с оказавшейся в безвыходной ситуации Васильевой
12:14
Романтические встречи: Заговорили о любовных похождениях Лепса
12:09
В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
12:03
"Господи, прости!": Жена Успенского убила нерожденного ребенка от писателя
12:02
"Молюсь": сломавшая позвоночник Брыльска не может говорить
12:00
Николаева с бокалом в руке застукали с молодыми блондинками: Куда смотрит жена?
11:56
"Полный неадекват": вдрызг пьяного Прилучного заметили за рулем авто с девушкой и ребенком в салоне
11:55
"Отличается": резко сдавшего Малахова не узнали
11:39
Перенесшей тяжелую операцию Хлебниковой дали неутешительный прогноз
11:23
Божий одуванчик: Пугачева без капли макияжа и ретуши выглядит совсем другим человеком
11:16
"Сложно мне": теряющая память Кудрявцева пожаловалась на здоровье
11:14
"Легче не становится": Затравленная Костенко взмолилась о пощаде
11:08
Киркоров внезапно согласился на "женскую" роль: Буду рожать, будут принимать роды!
11:07
Перебинтованное лицо: обнародовано фото прооперированной звезды "Кухни"
10:49
Большая пресс-конференция Путина: прямая трансляция
10:42
Старшая делает бизнес на мамины деньги, а младшая пашет по 12 часов: как живут дочери Татьяны Навки
10:26
"Поплыла": подозреваемую в беременности МакSим поймали на обмане
10:11
Обвиняемый в использовании Пугачевой ради денег племянник взвыл: Игнорирует внучку
10:02
Неизвестная Мария Каллас: тайны жизни величайшей певицы раскрыл друг Образцовой
09:38
"Алла была в ярости": Пугачева взорвалась из-за выходки Моисеева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран

Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран

В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отреагировал на нападки жителей Незалежной по поводу пересудов о возможной войне России и Украины.
прочитано 93 раза

Один из работников СМИ, задавая российскому лидеру вопрос, заявил, что украинцы, слыша о вероятных военных действиях, "смотрят и плюются в экран", поскольку, по их мнению, на их территории война началась семь лет назад. В этом они обвиняют нашу страну.

ПО ТЕМЕ

"Идите вы подальше, плевать мы хотели": Путин о действиях США и НАТО в отношении России

Россияне назвали самые важные вопросы к Путину

Президент России ответил, что всегда существуют люди, которые могут плюнуть в экран. При этом он подчеркнул, что таким образом некоторые украинцы реагируют не только на какие-либо действия России, но и на то, что творится в их государстве.

Владимир Путин констатировал, что на Украине — "полная нищета". Когда же депутаты приезжают в регионы, пенсионеры интересуются, за что они их уничтожают.

"Конечно, плюются в экран", – заявил российский лидер. Владимир Путин добавил, что будущее Донбасса должны решать живущие там люди. Так, согласно Минским соглашениям, Россия является посредником в урегулировании конфликта, но нашу страну намерены сделать одной из сторон.

Также президент напомнил недовольным, что Украину создал Владимир Ленин при образовании СССР. Он сделал это после того, как американская журналистка спросила его о выдвинутых Россией требованиях гарантий безопасности, включающих невступление Незалежной в НАТО. Владимир Путин заявил, что России не по душе то, что США заявились "со своими ракетами к нашему дому".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС
Автор: 23 декабря 2021, 15:39 Источник: Ютуб-канал RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин посетил Парк покорителей космоса в Энгельсе

комментарии

Ответить:

Гость923772
Пожаловаться Ответить
Расчленить эту НЕДОстрану на 2 части - восточную сделать независимым сателлитом России, а западный остаток сделать вечно тлеющим буфером...
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару

20-летняя София активно устраивает личную жизнь
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок

Обнародованы кадры
Шоу-бизнес

"Зависимость разрушает": Появилась информация о состоянии освободившегося Лепса

Эксперт высказал мнение

Шоу-бизнес

Перенесшей тяжелую операцию Хлебниковой дали неутешительный прогноз

Певица находится в больнице

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В Королеве орудуют похитители чугунных люков
Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России
В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+