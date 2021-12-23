"Идите вы подальше, плевать мы хотели": Путин о действиях США и НАТО в отношении России

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин получил вопросы, касающиеся внешней политики России.

В рамках мероприятия представители СМИ спросили президента о том, чего не понимает Запад относительно позиции нашей страны. В ответ российский лидер заявил, что здесь нет ничего непонятного.

Президент подчеркнул, что Россия не ставит своих вооружений у границ США. Поэтому требование не размещать ударные системы рядом с нашей страной совсем не является избыточным. Объясняя свою позицию, Путин даже предложил присутствующим представить, как бы отнеслись американцы, если бы россияне вдруг поставили близ их границ с Мексикой или Канадой свои ракеты. Негативную реакцию Запада в данном случае очень легко предугадать.

Говоря об обещаниях западных партнеров не расширять НАТО на восток, президент довольно эмоционально подчеркнул, что Россию просто обманули. Когда же наша сторона попыталась напомнить о договоренностях, ей ответили довольно резко.

"Идите вы подальше, плевать мы хотели на вашу озабоченность," – приблизительно описал президент реакцию Запада на просьбы России.

В свете сказанного лидер еще раз подчеркнул, что нашей стране необходимы гарантии нерасширения и безопасности – США и НАТО должны дать их прямо сейчас.

Также на пресс-конференции Владимир Путин очень подробно ответил на актуальные вопросы, связанные с вакцинацией и наказаниями за отказ от нее.