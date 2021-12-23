"Нужен коллективный иммунитет": Путин о полной вакцинации населения России

В Манеже в настоящее время проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

Многочисленные представители СМИ и простые граждане подготовили свои вопросы президенту. Как и можно было предполагать в сегодняшней ситуации, в числе одного из первых прозвучал вопрос о вакцинации. Президента спросили, нужно ли ожидать полную вакцинацию в России.

В ответ Владимир Путин отметил, что борьбу с коронавирусной инфекцией ведет не только наша страна, а весь мир. Сейчас эта борьба продолжается и находится в активной стадии. Усложняется нынешняя ситуация опасностью распространения нового штамма, о которой сегодня знают все.

При этом в России до сих пор сохраняется довольно низкий уровень вакцинации – 59,4%. Эта цифра говорит о коллективном иммунитете, который создают и те, кто привился, и те, кто переболел. Первую дозу вакцины получило около 70 миллионов россиян, полную вакцинацию прошло еще чуть больше граждан. Однако и этого пока мало, пишет Ura.ru.

"Но этого недостаточно, нужен коллективный иммунитет под 80%," – сделал вывод президент.

Напомним, в этом году проходит 17-ая по счету ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Несмотря на пандемию, это мероприятие решено было провести в очном формате, однако с соблюдением строгих эпидемиологических мер.

