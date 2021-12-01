Форум "Развитие парламентаризма" может пройти в сентябре 2022 года

Предыдущие два года мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса. Следующий форум может пройти в сентябре 2022 года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

