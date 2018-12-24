Россия и Вьетнам расширяют межпарламентское сотрудничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии. Заседания законодателей двух стран будут проходить каждый год, поочередно в России и Вьетнаме.



Одной из главных тем комиссии могло бы стать развитие цифровой экономики, отметил Володин. "Законодательство, которое мы сформируем в этой области, это законодательство новое, и мы могли бы обмениваться опытом и вместе решать задачи построения цифровой экономики", – сказал председатель нижней палаты на встрече с коллегой.

Спикер Госдумы заявил о важности сближения правовой базы двух стран. Деятельность межпарламентской комиссии в связи с этим приобретает особую роль, добавил законодатель. Володин подчеркнул, что парламентарии должны обеспечивать реализацию межгосударственных соглашений.

В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган отметила, что это первая межпарламентская структура для Национального собрания Вьетнама. Также законодатель поблагодарила российскую сторону за поддержку инициативы по расширению квот на обучение вьетнамских преподавателей русского языка.





До встречи с Нгуен Тхи Ким Нган Вячеслав Володин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук. Глава кабинета министров выразил уверенность, что визит спикера Госдумы укрепит связи между Москвой и Ханоем.

Помимо прочего, на встрече речь зашла об усилении культурного и туристического обмена, сотрудничества бизнес-сообществ двух стран. "Предлагаем провести встречу российских и вьетнамских предпринимателей, вьетнамской диаспоры. В центре нашего внимания — условия их пребывания и ведения ими бизнеса", – сказал Володин.





Спикер поприветствовал возвращение в школьную программу Вьетнама русского языка как первого иностранного. Отметил председатель нижней палаты и рост туристического потока россиян в азиатскую республику. За текущий год количество наших граждан, побывавших во Вьетнаме, выросло на 200 тысяч человек – с 500 до 700 тысяч.

"В связи с этим возрастает значимость изучения русского языка вьетнамцами", – подчеркнул Володин.

Вьетнам – давний экономический партнер нашей страны. Республика заключила соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. За прошлый год взаимная торговля двух стран выросла на 35%.





Напомним, двустороннюю межпарламентскую комиссию России и Вьетнама предложил создать Вячеслав Володин в сентябре 2018 года. Спикер Госдумы выразил тогда уверенность, что это придаст дополнительный импульс отношениям Москвы и Ханоя.

Спустя месяц Россию посетила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Она поддержала идею создания комиссии и предложила более конкретно обсудить этот вопрос во время визита Вячеслава Володина во Вьетнам.