Володин подчеркнул важность межпарламентского диалога

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал взаимоотношения между странами в рамках парламентского измерения важным фактором развития двусторонних отношений. Он напомнил, что предложенная Россией площадка для межпарламентского диалога – Международный форум "Развитие парламентаризма" – была востребована и актуальна в мире.

прочитано 72 раза