Володин подчеркнул важность межпарламентского диалога

"Развивая отношения между странами, мы строим взаимоотношения с нашими коллегами в рамках парламентского измерения, и это очень важный фактор развития двусторонних отношений", – в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал спикер нижней палаты парламента. Свидетельством тому, что подобный формат крайне важен для всего мира, стал успех Международного форума "Развитие парламентаризма".
"Получился заинтересованный разговор", – напомнил Вячеслав Володин. Он отметил, что диалог был открытый и велся на равных. Участники форума могли поднимать любые вопросы, которые их интересовали, что не всегда возможно делать на других площадках межпарламентских организаций.
Более старые площадки, по его словам, утратили демократические формы работы и отошли от основ парламентаризма. Интерес же к предложенному Госдумой Международному форуму был огромен.
"Приехало большое количество стран, более 80-ти парламентов направили делегации, половина из них были во главе со спикерами парламентов, другие были во главе с вице-спикерами", – рассказал Володин.
Напомним, Международный форум "Развитие парламентаризма" прошел в Москве с 1 по 3 июля. В столицу России съехались свыше 800 парламентариев и экспертов. По сравнению с прошлым годом число участников увеличилось в два раза.
Высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма" дал президент России Владимир Путин. По его словам, площадка доказала свою востребованность и актуальность, а также важность межпарламентского диалога.
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