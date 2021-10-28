Пресс-секретарь делегации ДНР Московский об украинской делегации: Тяжело вести диалог

Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что украинскому лидеру надо обратить внимание на состав своей делегации на переговорах по Донбассу. Он уверен, что с нынешними членами украинской группы трудно конструктивно общаться.
По мнению эксперта, эти люди не понимают, о чем ведут речь. "Крайне тяжело вести предметный диалог", – цитирует политика "Общественная служба новостей". Он дал понять, что считает делегацию от Киева некомпетентной.
Ранее советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник раскритиковал Белоруссию за поддержку Украины. Чиновник заявил, что президент республики Александр Лукашенко предал население Донбасса, которое каждый день подвергается обстрелам украинской армией. Причиной для таких слов стало то, что ранее президент Белоруссии выразил готовность спасти Украину от энергетического кризиса.
Как писали "Дни.ру", недавно стало известно о жутких действиях американских граждан на востоке Украины. Семерых из них подозревают в совершении военных преступлений в Донбассе. Расследование ведут министерство юстиции Соединенных Штатов и ФБР.
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