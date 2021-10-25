Американские наемники пытали и убивали людей в Донбассе

Семерых американцев подозревают в совершении военных преступлений в Донбассе. Расследование ведут министерство юстиции США и ФБР. В материалах дела говорится о том, что граждане Соединенных Штатов могут быть причастны к пыткам и убийствам мирных жителей.
Крейг Лэнг – один из тех американцев, которые захотели воевать в Донбассе на стороне Украины. К "Правому сектору*" гражданин США примкнул в 2015-м. Он был командиром отряда, состоящего из иностранцев. Занимался разведкой, спецоперациями. До увольнения из армии мужчина воевал в Ираке и Афганистане.
Как пишет "Царьград", в рамках расследования эксперты посетят базу под Новогродовкой, где американец, предположительно, пытал и убивал людей, не принимавших участие в боевых действиях. Авторы телеграм-канала "Выпускайте Кракена!" рассказали об имеющейся у следствии видеозаписи, на которых видно, как Лэнг "топил женщину".
В США его также подозревают в двойном убийстве. Выяснилось, что американец на время возвращался на родину, где вместе с товарищем заманил в ловушку супружескую пару, расстрелял их и забрал три тысячи долларов. На эти деньги он, по версии следствия, вернулся на Украину.
Лэнг был задержан два года назад, когда он пытался вылететь из Киева. С тех пор он отбивается от запросов об экстрадиции на родину. Спустя долгое время украинская генпрокуратура все-таки согласилась выслать мужчину в Америку. Не желая возвращаться в США, американец обратился в Европейский суд по правам человека. Его апелляция пока рассматривается.
* Организация запрещена на территории РФ
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