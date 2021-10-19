Они избраны народом: Володин призвал к уважительному отношению к депутатам

Избиравшийся по Преображенскому избирательному округу Москвы депутат Госдумы и член фракции "Справедливая Россия" Анатолий Вассерман на пленарном заседании не получил ответа на вопрос о социальной поддержке граждан. За известного интеллектуала заступился спикер ГД Вячеслав Володин. Он попросил присутствующих не игнорировать народного избранника.

