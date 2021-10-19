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Политика
Они избраны народом: Володин призвал к уважительному отношению к депутатам

Они избраны народом: Володин призвал к уважительному отношению к депутатам

Избиравшийся по Преображенскому избирательному округу Москвы депутат Госдумы и член фракции "Справедливая Россия" Анатолий Вассерман на пленарном заседании не получил ответа на вопрос о социальной поддержке граждан. За известного интеллектуала заступился спикер ГД Вячеслав Володин. Он попросил присутствующих не игнорировать народного избранника.
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На пленарном заседании 19 октября Вассерман поинтересовался, почему правительство сняло с бюджета ответственность за затрагивающие почти каждого гражданина три вида помощи и переложило ответственность на внебюджетные фонды. "Не следует ли поменять сам порядок этих видов помощи?" – спросил депутат.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Ответа на вопрос не последовало. На ситуацию отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"А почему ответа не было? Коллеги, вы тоже уже меня приучили. Встаете — отвечаете. Почему вы Вассермана решили проигнорировать?" — сказал он.

После реплики спикера на вопрос парламентария ответил глава правления Пенсионного фонда Андрей Кигим. Он сообщил, что вопросы о бюджетах пенсионного, социального или медицинского фондов рассматривается только при согласовании с вице-премьером Татьяной Голиковой и председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым.

"Поняли, почему политик не может быть уставшим? Депутат не может быть уставшим потому что уставший человек равнодушен", – подчеркнул Володин.

Напомним, что первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоялось 13 октября. Приоритетами для парламентариев станет повестка развития страны, достижение национальных целей, реализация послания президента Федеральному Собранию, принятие законов прямого действия, диалог с экспертами и гражданским обществом.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 19 октября 2021, 18:30

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