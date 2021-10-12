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Политика
Володин обозначил приоритеты в работе восьмой Думы

Володин обозначил приоритеты в работе восьмой Думы

На первом пленарном заседании Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва. В своем выступлении он обозначил основные направления работы депутатского корпуса на ближайшие годы.
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Главное в работе депутатов – эффективно представлять интересы граждан, находить законодательные решения вопросов и проблем, а задача спикера – создать для этого все необходимые условия, отметил Володин.

Председатель ГД обозначил приоритеты в работе депутатского корпуса. Основой должна быть повестка развития страны, достижение достижение национальных целей и реализация послания президента Федеральному Собранию, перечислил спикер.

"Это сделает нашу работу не только содержательной, но и вместе с другими ветвями власти, вместе с главой государства сделает, в принципе, работу более эффективной, на конечный результат настроенной, исходя из того, что мы будем жить решением проблем наших граждан, а не заниматься демагогией", – сказал председатель ГД.

Володин вновь отметил разрушительность популизма и призвал депутатов привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат. Он напомнил, что в ближайшее время парламент приступит к рассмотрению проекта нового федерального бюджета, что связано с решением многих проблем – развития экономики, социальной сферы, сельского хозяйства и прочего.

Несмотря на разную партийную принадлежность, общая цель депутатов восьмой Думы – повышение благосостояния граждан, безопасность страны и защита ее суверенитета, развитие экономики, подчеркнул Володин.

Фото: Duma.gov.ru

Дополнительная ответственность

Спикер напомнил, что Дума получила новые полномочия – это дополнительная ответственность. Нужно обеспечить возможность всем фракциям участвовать в обсуждении и принятии законов, сказал председатель ГД. По его словам, "Единая Россия" поддержала сложную конструкцию, которая позволяет вести диалог и участвовать в согласовании различных вопросов всем политическим силам восьмой Думы.

"Тот формат, который на сегодняшний день принят, позволяет нашим гражданам через своих депутатов не только влиять на принимаемые решения, участвовать в их обсуждении, причем, в различных форматах, и в формате комитета, и в формате Совета Государственной Думы и, соответственно, об этом хочу сказать несколько позже, в том числе, при обсуждении законопроектов", – подчеркнул спикер ГД.

Володин поддержал сохранение практики рассмотрения приоритетных для фракций законопроектов. Это позволит обеспечить обсуждение инициатив каждой парламентской партии, уверен спикер.

Диалог гражданским обществом

Председатель ГД призвал работать над увеличением количества законов прямого действия. В 2017 году доля таких инициатив составляла 53,9%, к середине 2021 года она выросла до 67,5%, уточнил Володин. Необходимо принимать комплекс законов, всесторонне решающих ту или иную проблему, указал спикер.

Госдума восьмого созыва продолжит диалог с гражданским обществом, регионами, экспертами, деловым сообществом и профессиональными союзами. Это повысит качество принимаемых законов, обеспечит вовлеченность граждан в процесс рассмотрения инициатив, уверен Володин.

"Сегодня в нашем зале присутствует руководители деловых объединений, профессиональных сообществ, это крайне важно. Важно, потому что это добавит парламенту, это повысит качество нашей работы", – сказал спикер.

Володин заявил о необходимости выработать предложения по повышению ответственности депутатов за взятые обязательства и ввести отчеты о работе.

"У нас могут быть разные партийные программы, партийные билеты, но страна, Родина у нас одна – Россия", – заключил спикер.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили с 17 по 19 октября. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 28, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 15.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 12 октября 2021, 13:09

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