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Политика
Украинский журналист Бутусов: Зеленский посылает сигналы Путину

Украинский журналист Бутусов: Зеленский посылает сигналы Путину

Президент Украины Владимир Зеленский дал "пощечину" своему американскому коллеге Джо Байдену, написал на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.
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На Украине больше года не занята должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Его обязанности временно исполняет Максим Грищук. Конкурс по избранию главы САП снова сорван. На заседание не пришли члены комиссии, контролируемые офисом президента. В Евросоюзе и США весьма разочарованы "неоправданными задержками".

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По мнению Юрия Бутусова, таким образом Владимир Зеленский дал "пощечину" Джо Байдену. Журналист считает, что это отнюдь не рядовое событие, а международный скандал.

По мнению обозревателя, лидер Незалежной посылает сигналы президенту России Владимиру Путину – демонстрирует, что больше не хочет сближаться с Западом. В этом контексте Бутусов упомянул провал антикоррупционной реформы, фиаско украинской разведки в РФ и Белоруссии, санкции против олигарха Игоря Коломойского, введенные Вашингтоном, но не Киевом.

"Все это звенья одной цепи", – считает журналист.

Ранее стало известно о предстоящей поездке Владимира Зеленского в Лондон. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказывал, что в конце октября президент с британскими партнерами обсудит договоренности, которые были достигнуты в прошлом году. Также запланировано "заседание стратегического диалога", сообщил дипломат.

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Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2021, 10:50 Источник: Facebook / Юрiй Бутусов ✓ Надежный источник
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Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

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