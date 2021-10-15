"Стратегический диалог": стало известно о новой поездке Зеленского в Великобританию

В конце октября президент Украины вместе с делегацией отправится в Лондон. Об этом сообщил Вадим Пристайко в эфире телеканала "Дом". По словам посла, украинская и британская стороны оценят договоренности, достигнутые в прошлом году. Помимо этого, запланировано "заседание стратегического диалога", рассказал дипломат.
Пристайко также сообщил о том, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и два тральщика. Дипломат подчеркнул, что корабли соответствуют всем стандартам НАТО, и Незалежная сможет значительно нарастить военно-морскую мощь. А еще, по словам посла, в рамках сотрудничества Киева и Лондона будут построены две базы ВМС Украины. Власти потратят на это кредитные средства.
Напомним, последний раз Зеленский посещал Лондон в октябре 2020-го. Тогда президент Украины встречался с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон в Букингемском дворце, а также проводил переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, председателем Палаты общин Линдси Хойлом и инвесторами.
Ранее журналист украинского телеканала "Еспресо" Виталий Портников заявил, что Владимир Зеленский получил "черную метку" Кремля. Публицист, ознакомившись со статьей Дмитрия Медведева о нынешнем руководстве Украины, сделал вывод: в Москве воспринимают украинского лидера как предателя "русского мира".
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