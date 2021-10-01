Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Пятница
1 октября
Лента новостей
09:37
"Нет ничего страшнее": Цискаридзе рассказал о тяжелой участи Волочковой
08:56
Лукашенко отказался извиняться перед белорусами
08:53
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
08:51
В Подмосковье из-за наезда иномарки на пешехода погибли 3 человека
06:09
Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком
06:05
День иконы Божьей Матери "Целительница": что нельзя делать 1 октября
04:01
50-летняя Гришаева удивила экстравагантным видом
23:58
К чему снятся глаза
21:44
Похудевшую Степаненко застукали с интересным мужчиной
21:39
Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери
21:19
В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным
21:03
Коронавирус больно ударил по Славе: певица теряет память
21:02
В России появятся поезда с душевыми кабинами
20:45
Соседов раскрыл самую большую трагедию в жизни
20:29
"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева
20:14
В России сильно сократилось число годных к военной службе
19:52
Синоптик предрек "марсианский" октябрь в Москве и Подмосковье
19:40
"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного
19:11
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны
18:54
Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ
18:46
Устроивший жуткую аварию блогер совершил сожжение
18:45
Власти России хотят снова повысить минимальный размер оплаты труда
18:37
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
18:29
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:23
"Бедняжечка": народ взбудоражен новостью о покалеченной дочери Джигана
18:19
Гормоны: вскрылась шокирующая причина неспособности Баскова жениться
17:53
"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов
17:43
"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"
17:36
Это искушение: Шукшина раскрыла размер гонораров звезд за участие в ток-шоу
17:00
"Это точно Маша из "Ворониных"?": малышка из популярного ситкома превратилась в красотку
16:51
"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян
16:38
"Детки будут красивые!": Кравец отдает яйцеклетку мечтающей о беременности 57-летней Азизе
16:14
"Туалет из гардероба Волочковой": актрису Гриневу сравнили с "королевой шпагата"
16:12
"В "табло" с размаху": украинский адвокат врезала польскому политологу на глазах у зрителей
16:10
Озвучено имя убийцы Андрея Панина: Он ждал наверху
15:50
"Уже тяжело": состояние беременной Спиридоновой резко ухудшилось
15:31
Истощенная Екатерина Семенова шокировала россиян
15:31
Жертву уже выбрали: стало известно о новой роли Тодоренко
14:59
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
14:56
Кейт Миддлтон с мужем застали за неуместным занятием
14:56
Мартиросян разбит смертью: Тебя больше нет
14:54
Политолог Казакевич раскрыл сценарии белорусского референдума: Нужный результат будет нарисован
14:42
Подкаминская получила обидное прозвище из-за семейной черты
14:28
В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
14:17
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
14:14
"Хватит уже": Газманов объявил о завершении карьеры
14:09
"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"
13:55
Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
13:40
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
13:39
Шукшина заявила об уходе: Я ничего не соображала
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Лукашенко отказался извиняться перед белорусами

Лукашенко отказался извиняться перед белорусами

Лукашенко не считает заявления неких "эфемерных правозащитных организаций" основанием для извинений перед белорусами.
прочитано 343 раза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит оснований для необходимости принести извинения перед согражданами. Глава государства усомнился в правдивости информации о нарушении прав человека в стране.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны

Политолог Казакевич раскрыл сценарии белорусского референдума: Нужный результат будет нарисован

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политик дал интервью телеканалу CNN. На прямой вопрос американского журналиста Лукашенко ответил, что не хочет использовать возможность извиниться перед белорусами. В ином случае, как объяснил президент, он бы принес извинения через СМИ Белоруссии.

Вопрос корреспондента об извинениях перед белорусами вызвал удивление у главы республики. Лукашенко поинтересовался, почему это нужно делать через CNN. Он подчеркнул, что вопрос не относится к делу и заметил, что извиняться, в принципе, не за что.

Корреспондент парировал – он напомнил о заявлениях международных организаций по защите прав человека. Политик отверг эти аргументы и предложил собеседнику вспомнить о тайных американских базах в Европе. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет таких тюрем, как Гуантанамо.

Кроме того, президент заявил, что условия содержания заключенных в белорусских тюрьмах не хуже уровня Великобритании или США. Лукашенко подчеркнул, что может это гарантировать. Он заключил, что нужно обсуждать конкретные факты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 08:56 Источник: CNN ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ

Знаменитость поделилась свежим фото
Шоу-бизнес

Устроивший жуткую аварию блогер совершил сожжение

Эдвард Бил закончил с вождением
Шоу-бизнес

"Туалет из гардероба Волочковой": актрису Гриневу сравнили с "королевой шпагата"

Эксперт вынес артистке вердикт
Шоу-бизнес

Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва

Певица пожалела, что перешла дорогу коллеге

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
Под Оренбургом парень зарубил топором трех студенток
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+