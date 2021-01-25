Политолог Родионов об отношениях Зеленского и Байдена: Президенту Украины не стоит обольщаться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о "химии" между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. По его мнению, президенты Украины и США смогут найти общий язык. С главой ведомства не согласился директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

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