Командир ДНР Ходаковский: Зеленскому выгодна ситуация с коронавирусом

Одним из главных предвыборных обещаний президента было окончание войны в Донбассе. Спустя полтора года боевые действия продолжаются, гибнут люди.
По мнению Ходаковского, ситуация с коронавирусом помогает Зеленскому отвлекать внимание избирателей от невыполненных обещаний. Поддерживая эпидемиологическую повестку, власть перенаправляет энергию людей в другое русло, пояснил командир.
Ходаковский признался, что не верил в окончание войны при Зеленском. Он считает, что президенту было нужно честно сказать людям, что для решения наболевшего вопроса придется преодолевать сопротивление националистов и Запада.
Но Зеленский выбрал другой путь, отметил Ходаковский. Президент спекулировал ожиданиями людей, пытаясь любым путем привлечь электорат, констатировал командир ДНР.
"А теперь просто молчит и переводит внимание на другие проблемы", – подытожил Ходаковский.
Ранее Владимир Зеленский пожаловался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу. Соблюдается только режим прекращения огня, считает украинский лидер.
Спустя неделю после разговора Зеленского с Меркель украинская армия возобновила обстрел территории Донецкой республики. 22 января один военнослужащий ДНР погиб, один получил ранение.
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