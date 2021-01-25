Командир ДНР Ходаковский: Зеленскому выгодна ситуация с коронавирусом

От COVID-19 на Украине к концу января умерли более 21 тысячи человек. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, ситуация с коронавирусом выгодна президенту Владимиру Зеленского, заявил командир бригады "Восток" Донецкой республики Александр Ходаковский.



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