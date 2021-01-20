Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 20 января, приняла в первом чтении законопроекты о запрете для чиновников иметь второе гражданство и вид на жительство за рубежом. Инициатива принята во исполнение новых норм Конституции.



Проект о запрете второго гражданства был внесен президентом Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года. Документ вводит запрет на наличие гражданства другой страны для государственных и муниципальных чиновников, а также военнослужащих и другий категорий должностей.



Помимо фильтра для соискателей на должности в органах госвласти, законопроектом предлагается обязать госслужащих сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, которые дают право на проживание за границей.

Чиновники обязаны уведомить о наличии у них иностранного гражданства в течение 10 дней после вступления нормативно-правового акта в силу. Те, кто не подтвердят отсутствие гражданства другой страны, будут лишены должности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что речь идет о должностях, для замещения которые требуется оформление допуска к государственной тайне.

Важно, чтобы те, кто работает на свою страну и в интересах ее граждан, имели одно гражданство и не разменивались на вид на жительство и гражданство других стран, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Здесь нет ущемления прав, здесь все по?честному, и, если хотите, это нужно было сделать давно", – сказал председатель ГД.

19 января в Государственной Думе открылась весенняя сессия. Парламентарии продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции шло несколько дней и завершилось 1 июля. Изменения поддержали 77,9% граждан. Явка превысила 67%.