Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник, 19 января, открыл весеннюю сессию ГД. В приоритете у депутатов – реализация послания президента и новых норм Конституции, а также работа над законами по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.

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