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Политика
Володин рассказал о повестке ГД на весеннюю сессию

Володин рассказал о повестке ГД на весеннюю сессию

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Во вторник, 19 января, Государственная Дума проведет первое пленарное заседание весенней сессии – 2021. О приоритетах депутатского корпуса рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.
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В весеннюю сессию парламентарии продолжат реализацию новых норм Конституции, отметил Володин. По его словам, на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект, защищающий права и законные интересы российских семей. Также в повестке – два законопроекта о запрете второго гражданства для гражданских и муниципальных служащих, добавил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Кроме того, парламентарии продолжат реализацию послания президента, работу над законами по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии, по развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей и выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, перечислил председатель Госдумы.

Володин уточнил, что всего в законодательном портфеле Госдумы находятся 1 234 документа. Первое чтение прошли 266 нормативно-правовых актов, сказал спикер.

Фото: duma.gov.ru

Также 10 февраля парламентарии заслушают информацию главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Прежде всего депутатов интересует ситуация с ценами на продовольственные товары.

"В конце прошлого года мы приняли закон, которым дали правительству право сдерживать цены на социально значимые продукты. Теперь мы хотим услышать, как реализуются эти меры", – напомнил председатель ГД.

Напомним, что в весеннюю сессию Дума постепенно перейдет на более открытый режим работы. Ранее на Охотном Ряду приняли ряд мер в связи с пандемией COVID-19: были закрыты столовые, буфеты, количество посетителей снизилось.

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Автор: 18 января 2021, 17:56 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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