Новые выборы и уход Лукашенко: Кремль определился с преемником Батьки

Протесты в Белоруссии заходят в тупик: для свержения Александра Лукашенко у оппозиции не хватает мужества, считает эксперт. В такой ситуации решающее значение имеет позиция Кремля, уверен он.
По словам Соловья, Кремль определился с планом стабилизации ситуации в республике. Лукашенко останется у власти на один год, после этого в Белоруссии пройдут новые президентские выборы.
До этого момента нынешний белорусский лидер должен будет подписать документы по интеграции с Россией. После этого республика утратит большую часть суверенитета и фактически превратится в западную провинцию РФ, предупредил Соловей.
Новым президентом Белоруссии Кремль видит бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Политик собирался баллотироваться на выборах главы государства, но его обвинили в финансовых махинациях и отправили в следственный изолятор, где он находится по сей день.
Таким образом Москва решит сразу две главные проблемы: белорусы получат нового президента, а Россия возьмет республику под контроль, полагает Соловей. "Лукашенко же переезжает в Москву. Он становится секретарем Государственного совета", – цитирует эксперта портал UDF.by.
Если Лукашенко будет упираться, у него возникнут неприятности, предупредил политолог. Белорусский лидер переоценивает свои способности к политическому выживанию, резюмировал Соловей.
В беседе с российскими журналистами во вторник, 8 сентября, белорусский лидер не исключил досрочных президентских выборов. Это может произойти после внесения изменений в Конституцию, сказал глава государства.
В Белоруссии с 9 августа идут протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Запад не признал итоги президентских выборов. Москва предостерегла от вмешательства в дела республики.
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