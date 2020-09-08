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Лукашенко высказался о своем уходе: Моих сторонников будут резать

Лукашенко высказался о своем уходе: Моих сторонников будут резать

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник дал большое интервью российским журналистам. Политик заявил, что "не готов просто так" покинуть свой пост.
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Глава Белоруссии напомнил, что поднимал республику более 20 лет, и потому не может все бросить в один момент. Президент предупредил, что в случае ухода, пострадают его сторонники. "Их будут резать!", – заявил Александр Лукашенко.

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Также президент перечислил основные причины протестов в стране. По его мнению, массовые беспорядки спровоцировали американские спецслужбы. При этом Лукашенко допустил, что "немного пересидел на посту".

Политик рассказал, что главная цель Соединенных Штатов – нанести удар России. Для этого они пытаются использовать Белоруссию. Президент добавил, что интеграция двух соседних государств продолжится.

Напомним, Лукашенко поговорил с журналистами в своей резиденции – Дворце Независимости в Минске. Вопросы задали главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, ведущий канала "Россия 1" Евгений Рожков, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главред канала RT Маргарита Симоньян.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Представитель радио "Говорит Москва" сообщил, что Александр Лукашенко ответил примерно на 20 вопросов. Интервью с белорусским лидером длилось два часа. Зрители смогут посмотреть его в среду, 9 сентября. "Ждите. Будет интересно", – заинтриговал аудиторию Бабаян.

Автор: 8 сентября 2020, 16:18 Источник: Телеграм-канал "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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