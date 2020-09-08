Лукашенко высказался о своем уходе: Моих сторонников будут резать

Глава Белоруссии напомнил, что поднимал республику более 20 лет, и потому не может все бросить в один момент. Президент предупредил, что в случае ухода, пострадают его сторонники. "Их будут резать!", – заявил Александр Лукашенко.
Также президент перечислил основные причины протестов в стране. По его мнению, массовые беспорядки спровоцировали американские спецслужбы. При этом Лукашенко допустил, что "немного пересидел на посту".
Политик рассказал, что главная цель Соединенных Штатов – нанести удар России. Для этого они пытаются использовать Белоруссию. Президент добавил, что интеграция двух соседних государств продолжится.
Напомним, Лукашенко поговорил с журналистами в своей резиденции – Дворце Независимости в Минске. Вопросы задали главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, ведущий канала "Россия 1" Евгений Рожков, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главред канала RT Маргарита Симоньян.
Представитель радио "Говорит Москва" сообщил, что Александр Лукашенко ответил примерно на 20 вопросов. Интервью с белорусским лидером длилось два часа. Зрители смогут посмотреть его в среду, 9 сентября. "Ждите. Будет интересно", – заинтриговал аудиторию Бабаян.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Стоит ли получать российское гражданство?
Умер Борис Клюев