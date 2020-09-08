Лукашенко о причинах протестов в Белоруссии: Возможно, немного пересидел

Президент Александр Лукашенко высказался о ситуации в Белоруссии. Политик назвал возможные причины акций протеста в стране.

8 сентября белорусский президент побеседовал с российскими журналистами. Вопросы Александру Лукашенко задали ведущий канала "Россия-1" Евгения Рожков, главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

В ходе интервью лидера спросили про митинги и забастовки в республике. Лукашенко сообщил, что главной причиной протестов является внешнее влияние. К дестабилизации обстановки в стране причастны американцы. При этом президент отметил, что есть и несколько внутренних причин.

Лукашенко допустил, что "немного пересидел" на посту. Возможно, простые граждане уже устали смотреть на него. "Меня показывают не только из телевизора, но и из чайника и из утюга", – подчеркнул политик. Тем не менее лидер уверен, что только он сможет защитить своих соотечественников.

Президент добавил, что за время его правления в республике выросло два новых поколения, и сформировался "небольшой класс буржуев или буржуйчиков". Эти люди, по словам Александра Лукашенко, недовольны нынешним режимом и хотят забрать власть себе, сообщает "Россия 1".

Напомним, беспорядки в Белоруссии начались сразу после оглашения итогов выборов президента. Сотни граждан остались недовольны тем, что победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Руководство страны обвинили в фальсификации результатов.