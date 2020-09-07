Показную преданность силовиков Лукашенко объяснили: Им отступать некуда

В августе этого года сразу несколько сотрудников администрации Александра Лукашенко покинули свои посты. Среди них оказался и Анатолий Котов – заместитель заведущего отделом в Управлении делами президента Белоруссии. Он объяснил свое решение.

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