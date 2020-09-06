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Лукашенко ужаснулся угрозе коронавируса из-за протесов

Лукашенко ужаснулся угрозе коронавируса из-за протесов

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Массовые акции протеста, который начались в Белоруссии после выборов президента страны и не завершаются до сих пор, судя по всему заставили Александра Лукашенко пересмотреть свои взгляды на правила безопасности из-за коронавируса. Теперь политик более настороженно относится к сборищам людей.
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"Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее?", – возмутился Александр Лукашенко безответственности протестующих.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он отметил, что выходящие на улицы люди делают все, чтобы окончательное прощание с коронавирусом в Белоруссии наступило как можно позже. "Это недопустимо", – подчеркнул он.

Впрочем, пока президент Белоруссии не готов принимать каких-либо экстренных и радикальных мер по введению карантина. Более того, от отметил, что до сих пор, согласно статистике, из больниц выписывается больше людей, чем туда поступает.

"Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел", – отметил Александр Лукашенко.

Тем не менее, он призвал людей быть внимательнее. Президент Белоруссии напомнил, что европейские страны жалуются на вторую волну коронавируса. Учитывая, что его страна находится в центре Европы, стоит готовиться к возникновению проблем.

Отметим, ранее Александр Лукашенко занимал менее осторожную позицию относительно коронавируса. Он не только не видел никаких препятствий для проведения массовых мероприятий, но и настаивал, чтобы люди не надевали медицинские маски.

Автор: 6 сентября 2020, 10:53 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Любовь Одинцова (Вашкевич)
Ответить
Он сам говорил, что у нас нет коронавируса, у нас коронапсихоз. Лекарство от него - трактор, баня и дым от костра. Первый раз слышу, что при коронапсихозе надо соблюдать дистанцирование. Подтверждение тому -автобусами со всей Беларуси свозили бюджетников на его митинги. Что ж он тогда молчал?
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