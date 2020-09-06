Лукашенко ужаснулся угрозе коронавируса из-за протесов

Массовые акции протеста, который начались в Белоруссии после выборов президента страны и не завершаются до сих пор, судя по всему заставили Александра Лукашенко пересмотреть свои взгляды на правила безопасности из-за коронавируса. Теперь политик более настороженно относится к сборищам людей.

прочитано 2933 раза