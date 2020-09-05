Его власть кончилась: правлению Лукашенко предрекли конец даже в случае провала протестующих

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Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эксперты и политологи в один голос говорят о том, что Батьку ждет незавидная судьба. Единственной поддержкой его власти остались силовики.
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Схожую позицию высказал политолог Ростислав Ищенко. Специалист уверен, что Александр Лукашенко будет отстранен от управления Белоруссие даже если протестующие граждане потерпят поражение.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Ищенко признал, что Лукашенко удалось одержать локальную победу с помощью подавления демонстраций. Однако специалист считает, что падение действующего режима – вопрос ближайшего времени. В случае победы протестующих и оппозиции возможен государственный переворот, подобный тому, что произошел несколько лет назад на Украине. Но даже если непрекращающиеся митинги ни к чему не приведут, Батьке придется пойти на углубление интеграции с Россией, в результате чего Белоруссия может лишиться суверенитета в его прежнем виде, а президент больше не сможет вести самостоятельную политику.

"Дело в том, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась", – констатировал эксперт.

Напомним, что на фоне массовых протестов в Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обращался за помощью к "большому брату" – России. Глава российского государства Владимир Путин уже объявил о создании резерва силовиков, которые могут быть отправлены в союзную страну, если митингующие перейдут к агрессивным действиям. Многие аналитики убеждены, что за поддержку Кремля ему придется заплатить очень высокую цену: Батька будет вынужден "плясать под дудку" Москвы, если ему удастся остаться у власти.

Автор: 5 сентября 2020, 13:09 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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