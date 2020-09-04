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Прогноз эксперта: переворот в Белоруссии приведет к третьей мировой войне

Прогноз эксперта: переворот в Белоруссии приведет к третьей мировой войне

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
За прошедший месяц Белоруссия стала очередным очагом нестабильности в Восточной Европе. Государственный переворот в республике с высокой долей вероятности приведет к третьей мировой войне, считает политический философ Антон Розенвайн.

Продолжение: Эксперт заявил об отказе ЕС ввести санкции против Лукашенко: Позволит выйти сухим из воды
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Россия не может допустить повторения в Белоруссии украинского сценария и прихода к власти прозападных сил. В Кремле дали понять, что готовы защищать республику от вмешательства Запада.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политический философ Антон Розенвайн напомнил о словах американского политолога Вебстера Тарпли, который в 2008 году говорил, что переворот в Белоруссии при поддержке Запада приведет к третьей мировой войне.

По мнению Розенвайна, вероятность такого сценария очень высока. Белоруссия теперь является частью цепочки нестабильности Восточной Европы, в которую также входят Молдавия и Украина, отметил Розенвайн.

Он напомнил, что в ноябре 2020 года в Молдавии пройдут президентские выборы. Сразу после них в республике будет очередной виток политического кризиса, считает Розенвайн. Полыхнуть в любой момент может и на Украине, а в Белоруссии президент уже ходит с автоматом, отметил эксперт.

Что касается помощи российских правоохранителей, о которой недавно говорил президент Владимир Путин, то кардинально повлиять на ситуацию в Белоруссии они не смогут, считает политолог. "Они не волшебники и даже не фокусники", – цитирует эксперт портал "Украина.ру".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В скором времени Россия и Белоруссия проведут масштабные военные учения "Славянское братство", сообщил официальный телеграм-канал республиканского Минобороны. Такое решение приняли руководители генштабов вооруженных сил двух стран. Также планируется участие Сербии.

В ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия развернула половину своей армии на границе с Польшей и Литвой. "Фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам", – сообщил глава республики.

Автор: 4 сентября 2020, 13:09 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость как в горле кость
Ответить
Переворот на Украине не привел к третьей мировой. И переворот в Белоруссии тоже не приведет к третьей мировой. Никому <цензура> не нужны ни Украина, ни Белоруссия
Любовь Одинцова (Вашкевич)
Ответить
Переворот - это незаконный захват власти, который совершил Лукашенко. Он проиграл выборы, господин политический философ. Вы хоть правду узнайте, прежде чем пугать третьей мировой войной. Спросите у белорусов, откройте интернет. Нашли источник-официальный телеграмм канал. Когда это вам официальные источники говорили правду? Официально у Лукашкнко 80%, а у народа он Саша 3%. Столько набрал на выборах.
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