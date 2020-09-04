Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
4 сентября
Лента новостей
09:28
"Это было тяжелое решение": Собчак сделала заявление о разводе
08:49
"Я увидел совсем другого человека": друг откровенно о романе Фриске и Шепелева
08:46
Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ
08:41
Силы заканчиваются: противники оценили состояние Лукашенко
08:01
Расставшегося с Муцениеце Прилучного заподозрили в неопределенности: Бросает из стороны в сторону
04:02
Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности
02:04
Бузова и Манукян объявили себя родителями (видео)
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 сентября 2020 года
00:00
Нагиева подловили на попытке сбежать от судьбы
22:03
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
22:02
В Германии обнаружили мертвыми пятерых детей
21:53
Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты
21:34
Последние слова Ефремова в суде
21:31
В Ростовской области горит 900 гектаров леса
21:24
В Москве задержали директора "Открытой России"
21:21
Сын избил больного Алибасова
20:51
В России ответили на идею Польши "защитить" регионы Белоруссии
20:27
Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец"
20:21
Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко
20:00
Бутылка сгубила: на Анастасию Ивлееву завели дело
19:58
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре
19:43
Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным
19:42
53-летняя Литвинова показала соблазнительную фигуру в купальнике
19:27
Дерзкие налетчики обчистили ларек с мороженным в Подмосковье
19:15
"Надо так": Картункова оправдывается перед фанатами за лишний вес после карантина
19:07
Макаревич впервые появился на публике с новой женой
19:03
Таксист обокрал звезду шоу "Холостяк"
18:42
Ефима Шифрина сфотографировали полуголым на балконе: Эх, было дело
18:34
Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина
18:27
Певцов убивается по погибшему сыну: Покой, Господи, душу
18:25
Финалисты конкурса "Лидеры России" открыли в Приэльбрусье Парк Побед
18:10
Решетову втянули в скандал из-за страшных ожогов
18:07
В Москве открыли новый памятник Петру I
17:46
"Из-за них разводятся": Водонаева назвала причину развала ее семьи
17:45
"Я бы с такой фигурой голая ходила": стройная Волкова в купальнике впечатлила Гузееву
17:40
Шепелев собрался спасать сына Фриске от "беспринципных паразитов"
17:25
Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым
17:23
Появлению ржавчины на Луне найдено объяснение
17:05
В Кургане рядом со школой поймали педофила
17:00
Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок
16:54
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" ждет второго ребенка
16:51
В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова
16:40
Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов
16:31
В бундестаге оценили вероятность остановки строительства "Северного потока – 2"
16:23
Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала
16:18
"Визжал, как девчонка": звезде сериала "Фитнес" подожгли голову
16:08
Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского
16:07
Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце
16:04
Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией
15:45
"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Лукашенко назвали преступником и обвинили в силовом захвате власти
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк
Политика
Силы заканчиваются: противники оценили состояние Лукашенко

Силы заканчиваются: противники оценили состояние Лукашенко

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В день приезда президента на протесты в Белоруссии в Барановичи 1 сентября оппозиционеры – житель Ляховичей Дмитрий Кисель и его знакомый Вадим Булатый – смогли подобраться близко к нему. Они отметили, что Александр Лукашенко выглядит вовсе не так, как по телевизору.
прочитано 1629 раз

По словам противников режима Лукашенко, они хотели поддержать барановичских протестующих. Приехав на место, мужчины обнаружили, что там никто так и не собрался. Поэтому Кисель и Булатый решили сами сходить и "хотя бы раз в жизни посмотреть на президента и задать ему свои вопросы".

ПО ТЕМЕ

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Подобраться к главе государства поближе им удалось через знакомого – экс-сотрудника Следственного комитета. Мужчины присоединились к пенсионеркам, которые долго стояли возле лицея одной небольшой группой под охраной. Их тоже окружили, чтобы они не подошли ближе.

Оппозиционеры признались, что им было страшно. "Другого быть не может, когда тебя окружают "качки" и следят за каждым твоим действием", – отметил Дмитрий Кисель. Они хотели спросить у Александра Лукашенко о зарплатах и о том, почему он не хочет провести честные выборы. Но слова им не дали. По словам противников президента, говорил в основном только сам белорусский лидер.

По словам мужчины, Александр Лукашенко показался ему не таким грозным, как показывают по телевизору. "Лукашенко выглядит очень плохо. Видно, что он уставший, что силы заканчиваются", – заключил оппозиционер.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются уже три недели. Волна народного гнева поднялась после выборов президента республики, на которых победил Александр Лукашенко. многие посчитали официальные данные Центризбиркома нечестными и потребовали перевыборов. Избранный глава государства отказался проводить повторное голосование.

Автор: 4 сентября 2020, 08:41 Источник: Intex-press ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
и че,хватит уже в мусоре копаться.
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре
Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина

Шоу-бизнес

"Я увидел совсем другого человека": друг откровенно о романе Фриске и Шепелева
Расставшегося с Муцениеце Прилучного заподозрили в неопределенности: Бросает из стороны в сторону
Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности
Нагиева подловили на попытке сбежать от судьбы

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

"Надо так": Картункова оправдывается перед фанатами за лишний вес после карантина

Артистка снова пополнела
Шоу-бизнес

В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова

Девушка стоит у стены в одних трусах
Шоу-бизнес

Решетову втянули в скандал из-за страшных ожогов

Теперь девушка выглядит просто ужасно
Шоу-бизнес

Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным

Звезда высмеяла бывшую подругу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+