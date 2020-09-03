Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина

Во время беседы с Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия решили значительную часть вопросов, которые стали наболевшими для обеих стран. Лидер республики благодарен Москве за продуктивные переговоры.
Также президент Белоруссии признался, что хочет расставить все точки над i на встрече с Владимиром Путиным. По мнению Лукашенко, с президентом России необходимо обсудить "чувствительные вопросы", которые касаются отношений двух государств.
Политический кризис, который наблюдается в Белоруссии, как считает Александр Григорьевич, стал уроком не только для республики, но и для России. Лукашенко заметил, что две страны, благодаря такому опыту, смогли прийти к "соответствующим выводам".
Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста. Многие жители республики отказываются признавать результаты президентских выборов. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. Согласно данным ЦИК, Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей, а его главную оппонентку Светлану Тихановскую – 10%. Оппозиция считает, что все было с точностью до наоборот.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Накипело
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Обо всем
Не обуздание желания