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Политика
Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов

Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов

Александр Лукашенко. Фото: Белта/POOL/ТАСС
Александр Лукашенко заявил, что на Западе знают о предстоящих выборах в России и активно готовятся к ним. Теперь в Москве предупреждены.
прочитано 3198 раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет всячески быть полезным для российских партнеров. Он сообщил, что на Западе готовят для России "пакости" в преддверии региональных выборов. Такое заявление политик сделал на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

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Белорусский лидер подчеркнул, что в сложившихся условиях двум дружественным странам нужно быть готовым защищать свою независимость.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой пригрозил твердым ответом тем, кто пытается "оторвать" Белоруссию от России.

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые протесты. Обстановка не стабилизируется. Ситуацию Александр Лукашенко будет обсуждать 10 сентября в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее "Дни.ру" публиковали позицию журналиста Алана Мамиева. Он считает, что Евросоюз не прочь включить Белоруссию в свою сферу влияния. Но чем больше Запад давит на республику, тем быстрее она присоединится к России.

Единый день голосования пройдет в России в середине сентября.

Автор: 3 сентября 2020, 16:40 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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