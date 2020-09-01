Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией

Евросоюз не прочь включить Белоруссию в свою сферу влияния. Но чем больше Запад давит на республику, тем быстрее она присоединится к России, уверен журналист Алан Мамиев. По его мнению, Владимир Путин в текущей ситуации играет блестящую геополитическую партию.



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