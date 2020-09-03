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Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала

Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Известный экономист оценил ситуацию с массовыми беспорядкми в Белоруссии. Специалист озвучил худший сценарий развития событий.

Продолжение: Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов
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На днях в Сети появилось открытое письмо 150 экономистов из разных стран мира. Специалисты призвали белорусское руководство прекратить насилие в отношении протестующих, в противном случае это может обернуться катастрофическими последствиями для государства.

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Свою подпись под документом оставил немецкий профессор Гидо Фрибель. В беседе с репортером экономист заявил, что авторитарный режим Александра Лукашенко угрожает благополучию Белоруссии. Он назвал недопустимым нарушения политических и экономических прав человека.

По мнению эксперта, если давление на демонстрантов продолжатся, то страну начнут покидать образованные и предприимчивые граждане, другими словами, – интеллектуальная элита. "Потеря человеческого капитала, которым страна богата, стала бы самой серьезной проблемой", – подчеркнул Фрибель.

Согласно пессимистическому сценарию, западные и восточные государства оборвут все контакты с Белоруссией, или же страна сама изолируется от всего мира. Если к этому еще добавится ограничение передвижения, то экономика может рухнуть, передает Deutsche Welle.

Единственный выход из ситуации, добавил Фрибель, – это уход Александра Лукашенко с поста президента, и создание правительства, в состав которого вошли бы представители старого режима и оппозиционеры. Они договорились бы об основополагающих политических принципах.

"А в экономической сфере правительство уделило бы повышенное внимание предприятиям малого и среднего бизнеса", – поделился мнением специалист.

Автор: 3 сентября 2020, 16:23 Источник: Deutsche Welle ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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