Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране. По мнению политика, обстановку нельзя назвать сложной.

Днем 3 сентября белорусский политик провел кадровые перестановки в руководстве. В беседе с чиновниками Александр Лукашенко заявил, что назначения никак не связаны с ситуацией в стране. "Говорить, что у нас большие проблемы, – просто смешно", – сказал президент.

Лидер отметил, что в столице Белоруссии нет цветных революций или каких-нибудь других катастроф. По его словам, есть "определенные" люди, которым не нравится, что происходит в стране. Недовольные были всегда, но раньше они принимали поражение спокойно.

Также Александр Лукашенко рассказал, что на внутреннюю обстановку пытаются повлиять соседние государства – Польша, Литва, Украина и Чехия. Главная цель белорусского руководства – не допустить эскалации конфликта в Минске. В противном случае беспорядки начнутся по всей стране.

Президент добавил, что Белоруссия осталась один на один с агрессией извне, и поблагодарил Россию за поддержку. Ранее его коллега Владимир Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи в подавлении протестов. Россиян задействуют, если ситуация в стране выйдет из-под контроля.

На днях экс-премьер Польши вспомнил о неожиданном предложении Александра Лукашенко, прозвучавшем в 2014 году. Президент хотел объединить Белоруссию и Украину и встать во главе этого союза. Таким образом политик якобы намеревался защитить государства от нападок российской стороны.