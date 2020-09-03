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Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране. По мнению политика, обстановку нельзя назвать сложной.
прочитано 1947 раз

Днем 3 сентября белорусский политик провел кадровые перестановки в руководстве. В беседе с чиновниками Александр Лукашенко заявил, что назначения никак не связаны с ситуацией в стране. "Говорить, что у нас большие проблемы, – просто смешно", – сказал президент.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лидер отметил, что в столице Белоруссии нет цветных революций или каких-нибудь других катастроф. По его словам, есть "определенные" люди, которым не нравится, что происходит в стране. Недовольные были всегда, но раньше они принимали поражение спокойно.

Также Александр Лукашенко рассказал, что на внутреннюю обстановку пытаются повлиять соседние государства – Польша, Литва, Украина и Чехия. Главная цель белорусского руководства – не допустить эскалации конфликта в Минске. В противном случае беспорядки начнутся по всей стране.

Президент добавил, что Белоруссия осталась один на один с агрессией извне, и поблагодарил Россию за поддержку. Ранее его коллега Владимир Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи в подавлении протестов. Россиян задействуют, если ситуация в стране выйдет из-под контроля.

На днях экс-премьер Польши вспомнил о неожиданном предложении Александра Лукашенко, прозвучавшем в 2014 году. Президент хотел объединить Белоруссию и Украину и встать во главе этого союза. Таким образом политик якобы намеревался защитить государства от нападок российской стороны.

Автор: 3 сентября 2020, 13:22 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Любовь Одинцова (Вашкевич)
Ответить
Из какого извне агрессия? Кто обратился к Путину за военной поддержкой? Ели так все спокойно, то почему 1 сентября били и грузили в автозаки студентов? Почему автоматчики вчера задержали двух известных шоуменов? Уже и таких боятся? Может расскажет правду как Китай остановил вторжение российских наемников с тем, чтобы устраивать провокации в день выборов. Ваши российские политологи популярно все объяснили. С фактами и цифрами.
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