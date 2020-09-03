Потакавший националистам Лукашенко нажил себе крупные проблемы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, во время правления которого в стране укрепилось прозападное националистическое сообщество, поверил, что радикалов можно усмирить. Это его главная ошибка, считает политолог Алексей Дзермант.



Власти республики полагали, что националистам нужно дать свободу и не чинить им препятствия. Тем самым Лукашенко легализовал радикалов, отметил Дзермант.



Но в отличие от Украины, прямого заигрывания с националистами белорусский лидер не допускал. При этом Лукашенко закрывал глаза на устраиваемые радикалами мероприятия и распространение их символики, сказал эксперт.

За несколько лет благодаря бездействию властей прозападные националисты создали мощную структуру и начали активно пропагандировать свои идеи. "Власть не реагировала, полагая, что они не попытаются ее свергнуть", – цитирует политолога портал "Украина.ру".

По его словам, правоохранительные органы при желании Лукашенко могли покончить с националистическими структурами и их пропагандой. Однако президент не видел в этом проблемы и упустил момент, когда радикалы стали серьезной угрозой, заключил Дзермант.

Националисты принимают активное участие в акциях протеста, которые начались после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 1 августа. В качестве символики радикалы используют красно-белый флаг и герб Великого княжества Литовского "Погоня". Сейчас они стали символикой всего протеста в противовес официального красно-зеленому флагу Белоруссии.

Напомним, что 10 августа Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в Москве. Главы государств обсудят ситуацию в Белоруссии. Ранее российский лидер заявил о формировании резерва правоохранительных органов для республики.